Industriegroep VDL staakt overnamepoging Neways

Industrieconcern VDL ziet af van een hoger bod op elektronicaproducent Neways. Dat heeft het familiebedrijf (15.000 werknemers) dinsdagochtend bekendgemaakt.

VDL, het Eindhovense bedrijf van de familie Van der Leegte, was in een biedingenstrijd om Neways verwikkeld met de Twentse investeerder Bernard ten Doeschot. Beide partijen aasden op het bedrijf met zo’n 2.200 werknemers. De directie van het beursgenoteerde Neways had een voorkeur voor overname door Ten Doeschot, die 14,55 euro per aandeel bood. Eerder had VDL 13,00 euro geboden, wat de directie van Neways te laag vond.

VDL heeft nu besloten niet boven het bod van Ten Doeschot te gaan. Volgens VDL zou het voor iedereen de beste optie zijn geweest als het zelf eigenaar van Neways was geworden.

IJzige sfeer

Met het bericht van VDL, dat al langere tijd 27 procent in Neways bezit, komt een einde aan een opvallend biedingsgevecht. Vijandige overnames, zoals VDL’s poging Neways in te lijven, zijn in Nederland relatief zeldzaam.

Daar komt bij dat Neways en VDL elkaar goed kennen. De twee bedrijven, allebei uit de regio Eindhoven, leveren aan elkaar en werken bijvoorbeeld samen aan onderdelen voor chipmachinefabrikant ASML. Tijdens de overnamestrijd werd de sfeer snel ijzig: zo meldde Neways dat het van vijandige bod van VDL had gehoord via de media.

VDL, vooral sterk in metaalbewerking voor onder meer de auto-industrie, wilde met Neways de competenties in elektronica uitbreiden. Een geslaagde overname zou qua personeelsaantal de grootste ooit zijn geweest voor VDL.

Het afhaken van het concern maakt de weg nu vrij voor een deal met Ten Doeschot. Hij krijgt volgens de afspraken met de directie van Neways minimaal 60 procent van de aandelen in handen. Het is de vraag of VDL zijn belang ook aan Ten Doeschot verkoopt.