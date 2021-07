In het Deense vissersdorp Lønstrup komt de zee steeds dichterbij

Toen de ouders van Anders Løchte (54) in de jaren zeventig een vakantiehuis kochten nabij het Deense kustplaatsje Lønstrup, dachten ze dat het niet langer zou bestaan dan zijzelf. Het lot van het sommerhus leek vast te staan: uiteindelijk zou het in zee storten of worden afgebroken. „Het was part of the deal”, zegt Løchte, die het huis inmiddels heeft overgenomen.

Maar het zwart geschilderde houten verblijf staat nog overeind tussen het helmgras; de golfplaten op het dak glimmen in de zon. Wel is de omgeving totaal veranderd. Waar het vakantiehuis bij de koop in 1971 op zo’n tweehonderd meter van de kust stond, is de zee nu met enkele stappen over een met houtsnippers bezaaid paadje te bereiken. En het brede strand waarop Løchte als kind speelde, is vijftig jaar later verdwenen. De zee wordt nu van het land gescheiden door zware keien.

De veranderingen zijn het gevolg van de kusterosie die Lønstrup en omgeving plagen. Door een combinatie van de zachtheid van de kust – die grotendeels bestaat uit klei en zand, de krachtige golven van de Noordzee en winterse stormen trekt de kustlijn bij Lønstrup jaarlijks zo’n één tot drie meter landinwaarts. Het proces is ook elders aan de Deense westkust te zien: gemiddeld verdwijnt per jaar 0,5 tot 4 meter kust in zee.

De sterke erosie is uniek in Noord-Europa: andere landen die aan de Noordzee grenzen, zoals Noorwegen en Nederland, hebben er niet in deze mate mee te maken. Dat heeft alles te maken met het soort kustmateriaal. Zo wordt de Noorse westkust beschermd door haar harde rotsen en kan de Nederlandse kust rekenen op de grote rivieren die grote hoeveelheden sediment aanvoeren.

De erosie bij Lønstrup zorgde de afgelopen decennia niet alleen voor veranderingen voor de familie Løchte. Inwoners en bezoekers van het vissersdorp zagen hun strand steeds kleiner worden en grote delen van de metershoge, zanderige kliffen rondom het dorp in zee brokkelen – soms met veel geweld. Doordat de kustlijn steeds verder afbrokkelde, moesten talloze huizen, een monumentale kerk en zelfs de vuurtoren worden verplaatst. Voor enkele vakantiewoningen en huizen was het te laat: die stortten in zee.

Veel inwoners van de regio hebben de indruk dat de kusterosie de afgelopen jaren erger is geworden. Hoewel hier nog geen wetenschappelijk bewijs voor is, hebben bewoners van verschillende kustplaatsen het vermoeden dat zij de kustlijn sneller dichtbij zien komen. Ze vrezen dat dit erger kan worden door klimaatverandering. Maar over hoe het beste om te gaan met het steeds dichterbij komen van de zee, zijn de meningen verdeeld.

Natuurlijk proces

Vooropgesteld: kusterosie vindt al eeuwenlang plaats in Lønstrup – net als aan de rest van de Deense westkust. Lange tijd werd er nauwelijks iets tegen gedaan, vertelt archivaris van het lokale museum Tove Marquardsen (74). Op tafel staat een grote laptop waarop ze zwart-witfoto’s laat zien van Lønstrup door de jaren heen.

„De consensus was dat de natuur haar gang moest kunnen gaan en de mens zich diende aan te passen”, zegt Marquardsen. Dat betekende dat om de zoveel jaar huizen in zee stortten of afgebroken moesten worden – dat werd gezien als onderdeel van het natuurlijke proces. De situatie veranderde in 1981, toen een storm de vissershaven van Lønstrup wegvaagde. „Toen zagen we hoeveel schade erosie kan veroorzaken en is men de kust serieus gaan verstevigen”, vertelt Marquardsen terwijl ze beelden laat zien van ontredderde vissers en reddingswerkers op de dag na de storm.

In de jaren daarna is over de breedte van het dorp een rij keien in zee geplaatst. Ook bouwde men een aantal golfbrekers en wordt er geregeld extra zand gestort. Eigenaren van vakantiewoningen iets verder uit het dorp – zoals de familie Løchte – regelden hun eigen kustversteviging. Anders Løchte ziet het resultaat bij ieder bezoek aan zijn ‘sommerhus’: „Zonder de keien en het zand had ons vakantiehuis in zee gelegen, maar nu verschuift de kustlijn bij ons geen centimeter meer”.

Maar tegenover dat zichtbare voordeel staan grote nadelen. Erosie is onderdeel van een groter systeem, zegt geograaf Aart Kroon van de universiteit van Kopenhagen: het kustmateriaal dat in zee valt, wordt door de stroming meegenomen en elders afgezet. „Met kustverstevigingen kun je de kustlijn op één plek redelijk stabiel houden, maar de toevoer van sediment naar andere plekken stopt dan, waardoor erosie daar toeneemt. Je verplaatst het probleem dus als het ware”, zegt Kroon. Ook ten noorden van Lønstrup gaat de kust sinds enkele jaren harder achteruit, vermoedelijk als gevolg van de kustverstevigingen bij het dorp.

Sowieso stoppen de huidige kustverstevigingen de erosie niet, zegt Kroon, het proces wordt enkel vertraagd. Ook zetten sommige experts vraagtekens bij de methodes die worden toegepast. Ingenieur in de waterbouw Lucia Margheritini van de Universiteit van Aalborg zegt dat het zand dat in Lønstrup en andere kustdorpen wordt gestort, vaak uit dieper water wordt gehaald en meer metalen en ander vuil kan bevatten. „Als je dat zand verplaatst, neem je ook de vervuiling mee.” Ook kan de biodiversiteit verstoord worden op de plekken waar zand en keien uit zee worden gehaald.

En dan is er nog de economische kant van de zaak: sommige uitbaters van cafés en restaurants vinden dat de kustverstevigingen de kustlijn lelijker maken en vrezen dat ze toeristen kunnen afschrikken.

Mét de erosie leven

Wat de discussie bemoeilijkt, is dat nog onduidelijk is hoeveel rekening gehouden moet worden met de invloed van klimaatverandering. Verwacht wordt dat de erosie door de voorspelde toename van neerslag en stormen de komende decennia verergert, maar hoe sterk is onbekend. Als de windrichting in de verre toekomst verandert, zou de erosie verder kunnen toenemen. Tot nu toe lijkt de invloed van de opwarming van de aarde beperkt, benadrukken Margheritini en Kroon.

Een kant-en-klare oplossing voor de omgang met kusterosie is er voorlopig dus niet. Zowel Margheritini als Kroon pleit in elk geval voor terughoudendheid met het plaatsen van harde kustverstevigingen zoals gebeurt in Lønstrup. De bewoners zouden er volgens hen het beste aan doen een manier te vinden om mét de erosie te leven – bijvoorbeeld door minder dicht bij de kust te bouwen en zoals vroeger te accepteren dat af en toe bouwwerken verplaatst of afgebroken moeten worden. „Het is vrijwel onmogelijk deze strijd op lange termijn van de natuur te winnen”, zegt Margheritini.

Anders Løchte gaat voorlopig door met het verstevigen van het stukje kust bij zijn vakantiehuis. Zo hoopt hij in elk geval nog een aantal jaar te kunnen voorkomen dat zijn ‘sommerhus’ in zee verdwijnt.