Hoge Raad handhaaft veroordeling Wilders wegens groepsbelediging

De Hoge Raad handhaaft de veroordeling wegens groepsbelediging van PVV-leider Geert Wilders. Dat hebben de rechters dinsdag bekendgemaakt, nadat de politicus in beroep was gegaan tegen zijn veroordeling vorig jaar. De Hoge Raad heeft niet inhoudelijk naar de zaak gekeken, maar alleen naar de manier waarop het gerechtshof naar de feiten keek. Eerder adviseerde de procureur-generaal van de Hoge Raad al om de veroordeling voor groepsbelediging te handhaven.

Het gerechtshof verklaarde Wilders vorig jaar schuldig aan groepsbelediging. De PVV-leider vroeg op een verkiezingsbijeenkomst op 19 maart 2014 in Den Haag aan de aanwezigen of ze „meer of minder Marokkanen” wilden. Nadat het publiek „minder, minder” scandeerde, antwoordde hij: „Dan gaan we dat regelen”. Een groep van bijna 6.500 personen had aangifte tegen Wilders gedaan wegens discriminatie.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling van Wilders nu definitief. Met zijn uitlatingen heeft hij doelbewust Nederlanders van Marokkaanse achtergrond beledigd. En dat is verboden, zei een van de rechters tijdens de uitspraak. Dat hij zijn uitspraken als politicus heeft gedaan, was volgens de Hoge Raad niet van belang, omdat ook politici zich moeten houden aan de democratische rechtstaat en niet mag aanzetten tot onverdraagzaamheid.

Volgens het gerechtshof was Wilders strafbaar aan groepsbelediging van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf omdat het hof zwaar liet meewegen dat hij al jaren bedreigd en beveiligd wordt voor het uitdragen van zijn mening. Wel oordeelde het hof dat zijn uitspraken konden bijdragen aan de polarisatie in Nederland en verder gaan dan de vrijheid van meningsuiting. Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan omdat hij vindt dat hij betrokken is in een politiek proces waarin het Openbaar Ministerie met politici zou hebben samengewerkt om hem veroordeeld te krijgen.