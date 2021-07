Ggz-instelling PsyQ krijgt ‘pittig gesprek’ met inspectie

De leiding van de Parnassia Groep, met 1 miljard omzet de grootste ggz-instelling van Nederland, krijgt komende week „een pittig gesprek” met de inspectie. De toezichthouder zal zo nodig tot vervolgacties overgaan. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Zorg, ChristenUnie) donderdag beloofd aan de Tweede Kamer in reactie op een publicatie over misstanden door NRC, afgelopen weekend.

Daaruit bleek dat PsyQ, een dochterbedrijf van Parnassia met 33 vestigingen in heel Nederland, patiënten van de wachtlijst uitnodigt voor intakegesprekken terwijl vooraf bekend is dat voor hen geen behandeling beschikbaar is. Om wachtlijsten te kunnen wegwerken zijn groepsbehandelingen de norm geworden voor mensen met zwaardere psychische problemen.

De staatssecretaris zei dinsdag „onaangenaam verrast” te zijn door de berichtgeving en heeft hierover al gebeld met bestuursvoorzitter Stephan Valk van Parnassia. „Het is een verschrikkelijk verhaal omdat de mens niet centraal staat.” Hij vindt het een goed plan dat Parnassia meer groepsbehandelingen wil geven, maar dat moet wel verantwoord gebeuren, zei hij. Die moeten niet „bij mensen door de strot geduwd worden”.

Moreel onjuist

De VVD noemt het moreel onjuist wat er bij PsyQ gebeurt. Blokhuis erkent dat veel ggz-instellingen de mensen met de zwaarste problemen mijden ten koste van patiënten met lichtere problemen. Dat is een gevolg van de bekostiging. „Daar zit een perverse prikkel in die ertoe leidt dat je alleen oneerbiedig gezegd laaghangend fruit gaat plukken.”

Lees het onderzoeksverhaal over PsyQ: Uw depressie duurt te lang, onze behandeling stopt hier

De bewindsman wees er in de Kamer op dat die financiering vanaf volgend jaar gaat veranderen. „De financiering wordt zo aangepast dat het voor aanbieders aantrekkelijker wordt om mensen met ernstig psychisch leed en een specialistische hulpvraag te behandelen.” Maar veel parlementariërs zijn ontevreden dat de huidige patiënten nog een half jaar met deze situatie te kampen hebben.

Blokhuis is blij dat behandelaren bij PsyQ aan de bel trokken over dat financiële motieven invloed hebben op de kwaliteit van de zorg voor patiënten. Komende donderdag heeft hij overleg met de sector en zal hij de kwestie ook „nadrukkelijk” onder de aandacht brengen van ggz-instellingen.