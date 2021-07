Gevaccineerden besmet op bruiloft VS

De Deltavariant van het coronavirus is op één bijeenkomst door de bescherming van maar liefst drie verschillende vaccins heen gebroken. Dat beschrijven Amerikaanse onderzoekers in een wetenschappelijk artikel dat verscheen op de preprintserver medRxiv. De observatie maakt opnieuw duidelijk dat vaccins tegen corona mensen weliswaar grotendeels beschermen tegen ernstige ziekte, maar dat er desondanks altijd nog risico bestaat.

De bijeenkomst begin april betrof een bruiloft in de buurt van Houston in Texas. Zes van de 92 bruiloftsgasten raakten besmet, hoewel het feest buiten plaatsvond in een grote tent en alle aanwezigen volledig gevaccineerd waren met Pfizer-BioNTech, Moderna of Covaxin.

Waarschijnlijk begon de uitbraak met een man en een vrouw die vanuit India naar het feest waren afgereisd. Beiden hadden tien dagen eerder hun tweede dosis van het Indiase vaccin Covaxin gekregen. Mogelijk was dat net iets te kort geleden – gemiddeld duurt het tot twee weken na de laatste prik voordat de maximale immuniteit is opgebouwd.

Voorafgaand aan hun vlucht naar de VS waren de man en de vrouw nog negatief in een verplichte PCR-test. Op de eerste avond van de bruiloft voelde de vrouw van het paar zich moe. Ze weet het aan de jetlag en haar diabetes, maar toen haar man twee dagen later begon te hoesten en zij koorts kreeg, besloten ze zich opnieuw te laten testen. Nu waren beiden positief. De man bezweek uiteindelijk in het ziekenhuis, de vrouw herstelde.

Van de vier andere gasten die besmet raakten, belandde er een ook in het ziekenhuis. Die kwam er weer bovenop met een kuur van monoklonale antistoffen (Regeneron).

Alle besmette personen zeiden achteraf geen afstand te hebben gehouden van het echtpaar uit India. Het ging om twee mannen van in de zestig die met Pfizer waren gevaccineerd en twee vrouwen van begin vijftig die Moderna hadden gekregen.

Niet waterdicht

Alle vier hadden hun laatste prik in januari ontvangen, mailt eerste auteur Tim Farinholt van het Baylor College of Medicine in Houston desgevraagd terug. Geen van deze patiënten had eerder problemen met vaccinaties ondervonden, dus nemen de artsen aan dat hun immuniteit tijdens de bruiloft goed op peil had moeten zijn.

Het incident in Texas toont aan dat de bescherming van vaccins niet waterdicht is tegen Covid-19. Vaccinatie kan in de meeste gevallen wel voorkomen dat mensen ernstig ziek worden, maar neemt dat risico niet helemaal weg. En de zeer besmettelijke Deltavariant knabbelt daar nog een stukje van af.

Dat geldt zeker voor Covaxin, dat iets minder effectief lijkt dan de meeste westerse vaccins. Eerder deze maand rapporteerde fabrikant Bharat Biotech op basis van een grote vergelijkende studie dat Covaxin 78 procent effectief is tegen Covid-19. Dat daalt echter naar 65 procent als de Deltavariant in het spel is. Nog steeds de moeite waard, maar minder effectief.

Bij Pfizer zag Public Health England eerder hetzelfde patroon: 93 procent bescherming tegen ziekte door de Alfavariant, maar bij de Deltavariant neemt dat af tot 88 procent. Dat is nog steeds een behoorlijke bescherming, maar het betekent wel dat gevaccineerden er rekening mee moeten houden dat ze nog steeds geïnfecteerd kunnen worden en dat ze de infectie op anderen kunnen overdragen als ze geen afstand houden.

Inmiddels komen in Nederland de meeste coronabesmettingen op conto van de Deltavariant, die veel besmettelijker blijkt dan voorgaande varianten.

Uit Israël, waar tweederde van de bevolking is gevaccineerd met het Pfizer-BioNTech-vaccin, komen nu berichten dat de effectiviteit van het vaccin door opkomst van de deltavariant veel lager uitkomt dan verwacht: slechts 63 procent. Die conclusies uit een epidemiologisch rapport van het ministerie van Volksgezondheid worden overigens nog betwist door deskundigen. In Israël zijn nog grote groepen die niet gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld de orthodoxe Joden, waardoor het lastig is gebleken de circulatie van het virus in te dammen.