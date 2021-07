Extern onderzoek naar schrappen naam Tata Steel uit GGD-rapport

De Veiligheidsregio Kennemerland laat een externe partij onderzoek doen naar de totstandkoming van een rapport over kankergevallen in de regio. Dat staat in een maandag verschenen verklaring. Zaterdag onthulde het Noordhollands Dagblad dat de naam van staalfabriek Tata Steel opzettelijk uit het rapport zou zijn geschrapt als mogelijke oorzaak van de „longkankerplaag” in Beverwijk. Dit gebeurde op voorspraak van GGD Kennemerland-directeur Bert van de Velden. Zondag stelde de GGD in een reactie stelde dat het noemen van namen nooit de bedoeling was.

Door middel van een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ontdekte het Noordhollands Dagblad dat in conceptversies van het GGD-rapport de naam van Tata Steel nog genoemd werd. In de vorig jaar gepubliceerde eindversie stond de fabriek niet meer als mogelijke veroorzaker van het hoge aantal longkankergevallen genoemd. In Beverwijk bleek deze vorm van kanker 25 procent vaker voor te komen dan elders. In e-mails en Whatsapp-berichten zou Van de Velden hebben bevolen de naam van Tata Steel uit het rapport te schrappen. In het rapport werd geconcludeerd dat niet luchtverontreiniging, maar rookgedrag de belangrijkste reden was dat mensen longkanker opliepen.

Het is nog niet bekend wie het externe onderzoek gaat uitvoeren. In afwachting op de onderzoeksresultaten draagt Van de Velden de leiding over de bij het GGD-rapport betrokken medewerkers over aan Veiligheidsregio-directeur Frans Schippers. Volgens Marianne Schuurmans, als burgemeester van Haarlemmermeer voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, is het van belang dat een externe partij duidelijkheid schept in de zaak: „Ook voor de inwoners van onze regio, die zich al lange tijd terechte zorgen maken over de toename van het aantal gevallen van kanker in de regio en ervan op aan moeten kunnen dat de gezondheidsdienst altijd in hun belang handelt.”