In je zwembroek op je profielfoto? Dat kun je beter niet doen

Het klinkt natuurlijk wat mal. Om in een column met tips over hoe je een goede profielfoto maakt te schrijven dat je hoopt dat niet iedereen zich eraan zal houden. En toch hoop ik daar een beetje op.

Want als ik ergens van geniet op Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp en Facebook, dan is het wel van ‘foute’ profielfoto’s. Cocktails, korte broeken, duckfaces, Teva’s, baby’s, bikini’s: ik vind het heerlijk om er af en toe een uurtje naar te gluren. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het niet handig is om zo op de foto te gaan, omdat ook werkgevers, klanten en headhunters ze bekijken.

En dus dacht ik: laat ik de grootste profielfotoblunders eens op een rijtje zetten. Want daar zijn er best veel van, zo bleek toen ik ernaar vroeg op Twitter.

1 Zoals de veel te oude foto. Een peuterfoto van jezelf bijvoorbeeld, of een van twintig jaar geleden toen je nog haar had en je trouwpak nog paste – niet verstandig.

2 Of de geretoucheerde foto en foto’s met een dikke laag make-up. Een profielfoto moet nog wel íéts met de werkelijkheid te maken hebben is de mening – dan val je bovendien in het echt altijd mee.

3 De selfie in de lift – nee. Pak het liever net iets professioneler aan. Hoewel té ambitieus ook weer niet de bedoeling is. Zo kan het verkeerd vallen als je als junior recruiter al een fotoshoot hebt gedaan en vraagt of mensen die gebruik willen maken van je profielfoto, willen vermelden dat deze door Erwin Olaf is gemaakt.

4 Veel mensen blijken sowieso allergisch voor de „té professionele foto”. Die waar de geportretteerde als ‘denker’ op staat bijvoorbeeld, met een hand onder de kin en bijpassende frons. Ook de ‘geposeerde actieve foto’ wordt gehaat – dus die met de strijdbare blik met de handen in de zij, de vingertoppen tegen elkaar, of die met de voor de borst gekruiste armen, al dan niet met een afstandsbediening in de hand.

5 Zelf ben ik een groot liefhebber van de ironische actiefoto, waarop je doet alsof je aan het bellen bent. Dat kan voor kantoortijgers natuurlijk ook een proostgebaar met een koffiemok zijn, het liefdevol kijken naar een papieren vliegtuigje, een blind doortypen terwijl je even in de lens kijkt, een foto terwijl je de flip-over bestormt of net keihard je punt maakt tijdens een powerpitch – helaas vindt niet iedereen dat een goed idee.

6 Als ceo moet je een foto hebben waarop je de ‘regie hebt gepakt’, liefst in een Gaastra-trui met pet aan het roer van een driemaster. Of eentje waarbij je de stagiair draagt terwijl je via een touwbrug een kolkende rivier oversteekt tijdens de teambuilding – ik vind de meeste ceo’s nu vaak veel te bescheiden.

7 Geen eten en drinken op je profielfoto. Dus niet dat je bier of wijn staat te tanken of na je dertigste tequilashotje van de avond. Ik zag laatst iemand op z’n profielfoto smakkend een bord spaghetti eten – ieuw – maar dat kan ook op Tinder geweest zijn.

8 Over Tinder gesproken: verleidelijke profielfoto’s zijn ook niet slim. Dus geen getuite lippen, met je tong in een wijnglas, slaapkamerogen, wasbordjes of décolletés – helaas (vind ik zelf ook jammer hoor!).

9 Dat geldt ook voor alles met Kiribati, Sydney, Times Square, de Taj Mahal, Ayers Rock, de Kilimanjaro of Machu Picchu. Iedereen is liever op vakantie dan op z’n werk, dat hoef je er echt niet in te wrijven.

10 „Prestatiefoto’s” zijn ook vreselijk. Mensen (mannen) in lycra met een helm naast een racefiets, zwetend over de finish van een halve marathon, of met een motor – gaap – tenzij je topsporter bent natuurlijk. Of dat iedereen naar je spiegelende sneeuwbril bovenop een berg moet kijken.

11 Stop sowieso met zonnebrillen, lieve mannen, ook op je datingprofiel. O en pak als je toch bezig bent anders ook meteen de Teva’s en de korte broeken mee. En nee: ook liever geen foto’s met beroemdheden of van die keer dat je in een talkshow zat of voor een zaal stond met zo’n opgeplakt microfoontje – te opschepperig vinden veel mensen, sorry.

12 Een profielfoto met je kinderen. Niet doen, gewoon niet. Niemand op het werk heeft iets met jouw kinderen te maken en het is ook geen prestatie dat je ze hebt. Kinderen hebben er bovendien niet om gevraagd om aan iedereen getoond te worden.

13 Datzelfde geldt voor de ‘stellenfoto’ als profielfoto – vreselijk. Zelf ben ik heel nieuwsgierig naar wie jullie gestrikt hebben, maar ik ben echt de uitzondering. Ik wil al helemaal geen huwelijksfoto’s als profielfoto – doe normaal. Tenzij je verkering meekomt naar al je werkafspraken, je professioneel niet los van elkaar kunt functioneren, jullie Nicci French zijn of Bert en Ernie.

14 Dieren mogen ook al niet!, zo begrijp ik uit de reacties. Dus niet met je hond, met je pony en al helemaal niet met een gevangen karper – tenzij dieren je werk zijn. Katten zijn uiteraard wél altijd toegestaan.

15 En o ja, kies een foto van jezelf. Dus geen foto van je volwassen zoon, een knappe acteur (echt heel verwarrend soms!), het logo van je voetbalclub, een gerbera of Darth Vader.

Ik zeg het met pijn in mijn hart, maar een profielfoto van Richard Gere in An Officer and a Gentleman is dus helaas niet toegestaan – zelfs niet als je Richard Gere zelf bent (zie punt 1).

Succes!

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.