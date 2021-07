Consumentenwaakhond onderzoekt malafide huursites

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar misleidende websites voor huurwoningen. Dat meldt de consumentenwaakhond dinsdag in een nieuwsbericht. Het gaat om sites waarop geïnteresseerden alleen tegen betaling kunnen reageren op woonruimte. Om hoeveel websites het gaat heeft het ACM niet bekendgemaakt.

Het ACM ontving via haar loket veel klachten van consumenten over de malafide diensten. Vaak bleken woningen die aangeboden werden niet (langer) beschikbaar te zijn of zelfs helemaal niet te bestaan. Dat terwijl er dikwijls wel geld was afgeboekt voor het kunnen plaatsen van een reactie. Ook bleek het soms onmogelijk te zijn om met de verhuurmakelaar in contact te komen.

ACM-directeur Consumenten Edwin van Houten stelt dat sommige huurwoningsites misbruik maken van het feit dat het in de huidige overspannen woningmarkt erg moeilijk is een goede huurwoning te vinden. „Consumenten wordt beloofd dat zij met een betaald abonnement op zo’n website toegang krijgen tot een breed en uniek woningaanbod”, aldus Van Houten. „In de praktijk blijkt vervolgens dat de woningen niet beschikbaar zijn. Naar de bedrijven achter deze websites doen wij onderzoek”.

Het ACM heeft informatie gedeeld met het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), omdat in meerdere gevallen mogelijk sprake is van oplichting. Ook het LMIO is hierop een onderzoek gestart. Verhuursites die bekendstaan als malafide staan ook vernoemd op de website van de politie.