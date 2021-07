Celstraffen tot veertien jaar in Duitse kindermisbruikzaak

De rechtbank in de Duitse stad Münster heeft vier mensen veroordeeld voor het seksueel misbruiken van kinderen. De hoofdverdachte, de 28-jarige Adrian V., heeft tot veertien jaar cel gekregen, meldt omroep WDR. Drie andere mannen moeten tien tot twaalf jaar de gevangenis in. De moeder van V. is veroordeeld tot vijf jaar voor betrokkenheid.

Volgens de rechter hebben de vier mannen meermaals twee jongens gedrogeerd en verkracht. Een van de slachtoffers was de inmiddels 11-jarige zoon van V.’s partner. Hij heeft het misbruik gefilmd, maar het is niet duidelijk of het materiaal ook online is verspreid. De politie had honderden gigabytes aan videomateriaal verzameld toen ze de groep vorig jaar arresteerde. Dat was de politie op het spoor gekomen door de online communicatie van de mannen onderling. Daar gebruikten de veroordeelden wel geavanceerde technologie voor.

Het misbruik vond plaats in het tuinhuisje van V.’s moeder. Volgens de rechter was zij op de hoogte van het misbruik en moet zij daarom ook de gevangenis in. V. is eerder al veroordeeld voor het misbruiken van kinderen. Vanwege de ernst van het misdrijf en het gevaar op herhaling loopt hij de kans, net als de andere veroordeelden, om na het uitdienen van zijn straf langer in de gevangenis te moeten blijven.