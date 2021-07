CDA wil ‘status quo doorbreken’ met inkrimping veestapel

Het CDA spreekt zich voor het eerst uit voor een inkrimping van de intensieve veehouderij om milieudoelen te realiseren. Dat staat in een partijstuk waarin Tweede Kamerlid Derk Boswijk de landbouwvisie van de christendemocraten uiteenzet. Het CDA ziet een krimp van de veestapel „niet als doel op zich” en noemt ook geen streefcijfer van het aantal boeren dat moet stoppen. Ook is de partij tegen een gedwongen grondonteigening, maar wel stelt Boswijk dat het „op korte termijn uitkopen van de meest knellende locaties” zal helpen bij het „verlichten van de milieudruk”. Het CDA wil dat het toekomstige kabinet meer geld vrijmaakt om boeren uit te kopen die daarvoor openstaan.

In het stuk - dat is samengesteld door het wetenschappelijk bureau van de partij en de Tweede Kamerfractie - spreekt het CDA de ambitie uit om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Ook moeten toekomstige kabinetten volgens de partij extra maatregelen nemen om de natuur te herstellen. Tegelijkertijd pleit het CDA, dat traditiegetrouw veel boeren in de achterban heeft, voor een overgang naar een toekomstbestendige en meer natuurvriendelijke agrarische sector. Er moet volgens de partij een staatscommissie komen die zich bezighoudt met een langetermijnperspectief voor de sector. Ook wil het CDA dat supermarkten verplicht de herkomst van producten vermelden. Daarvoor is de komende tien tot vijftien jaar 1,5 tot 2 miljard euro per jaar extra nodig.

Het CDA markeert de koerswijziging in het stuk door te stellen dat „we niet langer kunnen wachten met het doorbreken van de status quo”. Volgens Boswijk gaat de partij „pijnlijke discussies niet uit de weg” en moet de politiek de komende jaren „scherpe keuzes” maken voor de toekomst van de landbouwsector. „Dit zullen geen gemakkelijke keuzes zijn”, aldus het Kamerlid. Het CDA verzette zich de afgelopen jaren tegen een agrarische krimp. Daarbij vonden de christendemocraten binnen de coalitie de VVD aan hun zijde. In het demissionaire kabinet ligt het onderwerp gevoelig, omdat coalitiegenoot D66 zich meermaals uitsprak voor een halvering van de veestapel.