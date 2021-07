Betogingen in Spaanse steden na mogelijk homofobe moord

In verschillende Spaanse steden is maandagavond geprotesteerd vanwege het overlijden van een man na een vermoedelijk homovijandige aanval afgelopen weekend. Volgens Spaanse media waren in Madrid en de rest van Spanje duizenden betogers op de been die demonstreerden tegen geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. Ze scandeerden leuzen, droegen spandoeken en borden met teksten en hadden regenboogvlaggen bij zich. Ook in La Coruña - de stad waar de 24-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag stierf - waren betogers samengekomen om het slachtoffer te herdenken en te demonstreren.

In de nacht van zaterdag op zondag werd Samuel Luiz vermoedelijk vermoord toen hij bij een nachtclub stond te wachten. Hij was volgens getuigen aan het videobellen. De mannen maanden hem daarmee te stoppen, maar voor hij kon reageren zou Luiz al zijn aangevallen. Mogelijk was sprake van een homofoob motief bij de daders, al heeft de politie dat nog niet kunnen vaststellen. Momenteel wordt de zaak onderzocht op basis van videobeelden van de nachtclub.

Lokale media schrijven dat hij ook werd uitgescholden vanwege zijn seksuele geaardheid. Het slachtoffer stierf even later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Verschillende getuigen hebben zich - al dan niet vrijwillig - gemeld op het politiebureau, maar er is nog niemand opgepakt. Volgens de maandagavond protesterende demonstranten staat het incident niet op zichzelf. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat in 2019 in totaal 278 haatmisdrijven plaatsvonden, waarbij seksuele geaardheid of gender een rol speelde. Dat was een stijging van 8,6 procent.

Naast Madrid en Barcelona waren er maandagavond ook betogingen in onder meer Asturië, Murcia en Andalusië. In de Spaanse hoofdstad kwamen duizenden demonstranten bijeen; vooral jongeren lieten van zich spreken. Niet alleen op straat, ook via sociale media laten Spanjaarden van zich horen. Pedro Sánchez, president van de Spaanse regering, noemde het incident een „brute en meedogenloze daad”. „We zullen geen stappen terug doen in de rechten en vrijheden. Spanje tolereert dit niet”, aldus Sánchez.