Antihomogeweld in Tbilisi ‘kwam van de kerk en van pro-Russische groepen’

Wat het hoogtepunt van de vijfdaagse Tbilisi Pride had moeten worden, een optocht door de hoofdstad van Georgië, liep maandag uit op een veldslag. Tegenstanders van het lhbti-evenement vielen het kantoor van de organisator aan, verwondden meer dan vijftig journalisten en staken een toerist neer.

Verslaggevers en cameramensen moesten met gescheurde kleren, blauwe ogen, gekneusde neuzen en bebloede gezichten worden afgevoerd nadat een menigte mannen, onder wie enkele orthodoxe priesters, zich op hen stortte. Toen de lhbti-organisatie de ‘Mars van Waardigheid’ vanwege de veiligheidssituatie afblies, vierde de massa op straat dat als een overwinning.

Homorechtenclub Tiblisi Pride beschuldigt regeringspartij Georgische Droom en de leiding van de in Georgië zeer invloedrijke orthodoxe kerk van het aanmoedigen van het geweld tegen de lhbti’ers en de pers.

A violent mob in Georgia attacked an office set up by the LGBTQ activists, forcing them to cancel the country's first Pride march. pic.twitter.com/DIwmNAqPxa — DW News (@dwnews) July 6, 2021

Tussen het puinruimen en andere interviews door licht Giorgi Tabagari, directeur van Tbilisi Pride, de beschuldiging toe. „Op de eerste dagen van het evenement hadden we ook te maken met tegendemonstranten, maar toen bleef het nog vreedzaam. Maandag hebben de autoriteiten niets gedaan om het geweld te voorkomen. Er zijn in totaal acht mensen gearresteerd, dat is absurd. Sommige politici hebben het geweld met hun uitspraken zelfs aangemoedigd.”

Premier Irakli Gharibashvili had de optocht vooraf „ongepast” en een bron van „maatschappelijke onrust” genoemd. Volgens hem werd het evenement georganiseerd door „de radicale oppositie” gelieerd aan ex-president Micheil Saakasjvili en was die daarom verantwoordelijk voor eventuele escalatie.

De Georgische orthodoxe kerk had aanhangers opgeroepen tegen de manifestatie te demonstreren. Een diaken, Spiridon Tskipurishvili, zou de mensenmassa hebben aangespoord dat ze „verplicht waren geweld te plegen voor het vaderland”. Mannen met lange baarden en priestergewaden waren gewelddadig tegen journalisten, zo is op videobeelden te zien.

Achteraf veroordeelde de kerkleiding het geweld tegen journalisten, maar legde de schuld bij Tbilisi Pride. „De propaganda van een niet-traditionele levensstijl en tekenen van moreel, psychologisch en ideologisch geweld tegen onze bevolking, en de volgende generatie, zou onvermijdelijk een scherpe reactie uitlokken”, aldus het patriarchaat.

Naast de regeringspartij en de kerk stond ook de veiligheidsdienst aan de kant van de geweldplegers, denkt Tabagari. „Anders valt niet te verklaren dat ze wisten waar we naartoe zouden gaan. We moesten maandag zeven keer vluchten naar een nieuwe locatie, steeds bleken tegenstanders op de hoogte.” De daders zijn volgens Tabagari „pro-Russische groepen”. „Ze worden gefinancierd oor Rusland, en ze waren goed voorbereid. Op berichtendienst Telegram konden we zien hoe ze werden gemobiliseerd.”

Mede door de Russische bemoeienis met de separatistische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië is Rusland voor veel Georgiërs een gevreesd en gehaat buurland. Rusland staat ook voor moreel conservatisme.

Toerist neergestoken

Het is niet de eerste keer dat geweld een lhbti-evenement in Georgië verstoort. Op de Internationale Dag tegen Homofobie in 2013 gingen tegendemonstranten lhbti’ers te lijf, eveneens opgezweept door kerkleiders. De agressie van maandag richtte zich ten eerste op de organisatie Tiblisi Pride. Videobeelden tonen hoe mannen naar de derde verdieping van een gebouw klimmen om het kantoor te vernielen. Op straat werd een Poolse toerist neergestoken, volgens omstanders omdat hij een oorbel droeg en daarom voor homoseksueel werd aangezien.

De meeste slachtoffers vielen onder de pers: onder de 55 gewonden zijn 53 journalisten. Tabagari: „De optocht was hét nieuws van de dag, ook omdat er vooraf stemming was gemaakt door tegenstanders. De pro-Russische groepen hebben een hekel aan journalisten omdat ze anti-liberaal zijn. De vrije pers is hun vijand.”

Internationale ngo’s, ambassades van Europese landen en de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa hebben het geweld veroordeeld. Ook de president van Georgië, Salome Zourabichvili – in oppositie tegen de landelijke regering – sprak haar steun uit voor de lhbti-gemeenschap.

Tabagari heeft geen vertrouwen in het onderzoek dat de regering heeft aangekondigd. Hij denkt wel dat er een nieuwe pride-optocht komt. Dinsdagavond verzamelden demonstranten tegen het homofobe geweld zich bij het parlement. Toen was de politie wel in groten getale aanwezig.