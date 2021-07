Amerikaanse Hollywood-regisseur Richard Donner (91) overleden

De Amerikaanse Hollywood-regisseur Richard Donner is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Donner was als regisseur en producer betrokken bij verschillende succesvolle films. Titels waar hij bekendheid mee verwierf waren onder meer Lethal Weapon en The Goonies.

Als producent werkte Donner samen met zijn vrouw Lauren Shuler Donner. Het koppel runde de Donners’ Company, waarmee de twee films maakten als Free Willy, X-man en Deadpool. Bekende regieprojecten van Donner waren de eerste Superman in 1978, Ladyhawke (met Rutger Hauer in de hoofdrol) in 1985 en Scrooged (1988).

The Goonies

Onder productie van Steven Spielberg bracht Donner in 1985 The Goonies uit. Spielberg schrijft in een verklaring dat Donner „begaafd was in zoveel genres”. „Ik kan niet geloven dat hij er niet meer is, maar zijn hartelijke lach zal me altijd bijblijven”, aldus Spielberg.

Eind jaren tachtig maakte Donner vier Lethal Weapon-films met onder anderen Danny Glover en Mel Gibson. Laatstgenoemde zegt veel van Donner te hebben opgestoken. „Hij had een groot hart en een mooie ziel. Zijn wijsheid en humor gaan gemist worden.” Zijn laatste film regisseerde Donner in 2006: 16 Blocks. Als producent was hij in 2009 voor het laatst actief met X-Men Origins: Wolverine.