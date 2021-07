Ik schaaf aan het jaarverslag van een mbo-school. De inrichting van het thuisonderwijs komt uitgebreid aan bod. Zo lees ik dat de school ‘leendevices’ (laptops en tablets) beschikbaar heeft gesteld aan duizenden leerlingen. Mijn oog blijft hangen bij dit afzichtelijke woord. De spellingcontrole van Word struikelt er net zo hard over: „Suggestie: levensdevies.” Gratis levensdevies voor iedereen. Ik reken het goed.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl