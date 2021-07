Verplicht collectief slachtofferschap

Er is altijd weer een zin van de week: je leest eens wat, je luistert en dan blijft er een woord of een complete frase in je hoofd achter. Dat wordt jouw chaperonne, die week. Dit keer zijn het de woorden van Arnon Grunberg uit een essay in De Groene Amsterdammer over de filosoof Isaiah Berlin (1909-1997). Grunberg weet paardensprongen te maken en van Berlin stuit hij pardoes op de ‘woke-beweging’. „Als wij naar onze tijd kijken, zien we dat de romantische beweging nog lang niet is uitgewoed. Het woke-denken, dat weliswaar uit Amerika komt, past uitstekend in het stramien van de door Berlin beschreven Duitse romantiek.”

Dat vindt Grunberg noch Isaiah Berlin per se een aanbeveling. Want de romantiek wijst het universalisme af. Eigen volk eerst – al is dat volk nu dan transnationaal of pan-Afrikaans en moet het bij voorkeur ‘zwart’ zijn. Er is een heilig geloof in de slachtoffers, zonder voorbehoud. En ‘pijn’ is in de beweging het altijd geldende toegangsbewijs.

Wauw, wat een boude bewering. Soms is de week-zin er niet eentje waar je het helemaal mee eens bent, maar eentje waar je in verwondering naar kijkt. Dat iemand het zo patsboem durft op te schrijven, in al zijn ongenuanceerdheid.

Eerst even een anekdote, ter relativering van Grunberg. Vijfendertig jaar geleden liep ik met een vriend ver na middernacht aangeschoten over straat. Hij donker, Surinaams, een paar jaar wonend in Nederland. Ik speelde mijzelf. Ik begon te lallen en te zingen, en hij zei geschrokken: „Stop daarmee. Wij vallen toch al zo op.”

Ik was niet bekend met dit gast-aan-tafel-syndroom, omdat ik in Nederland geboren ben. De vriend wist wat Surinaams-zijn betekende, en zwart-zijn, zoals voorgeleefd door zijn ouders. Ik stond perplex, want ik had nooit bedacht dat het bij dronkenmansjool ook om kleur ging.

Deze anekdote is historisch, omdat, ook dankzij de woke-beweging, de zwarte en gekleurde Nederlandse jongeren de dankbare gast in zichzelf het zwijgen hebben opgelegd. Dat heet emancipatie, en het is beter zo.

Van de weeromstuit wordt nu gedaan of het zwarte volk met precies één stem spreekt: die van pijn, onderdrukking, slachtofferschap. Het individu moet zich hierin schikken, anders ligt ‘volksverraad’ op de loer. De beweringen van de beweging moeten collectief in de mond genomen worden, als waren het automatisch gegenereerde berichten. De formule is altijd sterker dan de individuele stem. En zo kunnen ‘witte mensen’ zich weer meer permitteren dan ‘zwarte mensen’, want de eersten zijn het niet aan hun kleur verplicht zich te houden aan een ‘beweging.’

De cirkel is rond. In een zucht naar bevrijding bouwt de woke-beweging haar eigen gevangenis.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.