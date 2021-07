Eigenaar paard Hermès spant vervolgprocedure aan bij sporttribunaal

Joop van Uytert, de eigenaar van het paard van dressuuramazone Dinja van Liere, begint een vervolgprocedure bij sporttribunaal CAS of de civiele rechter in Nederland. Dat zegt zijn advocaat Luc Schelstraete in reactie op de beslissing van het CAS, maandag, om geen voorlopige voorziening, dat wil zeggen een tijdelijke maatregel, te honoreren. Paardensportbond KNHS had hierom gevraagd nadat de FEI liet weten dat het paard Hermès niet met Van Liere op de Olympische Spelen in Tokio kan uitkomen, omdat Van Uytert geregistreerd staat als Duitser. De FEI heeft deze fout zelf gemaakt bij de digitalisering van haar administratie, maar Van Liere en de KNHS hadden volgens de internationale paardensportbond moeten checken of de juiste nationaliteit geregistreerd staat.

Schelstraete, die zegt dat de KNHS samen met hem een vervolgprocedure start, noemt de beslissing van het CAS om geen voorlopige voorziening te honoreren „zeer teleurstellend”.

Als reserve mee

Een vervolgprocedure tegen de FEI is volgens hem gerechtvaardigd, omdat Van Liere, Van Uytert en het Nederlandse dressuurteam schade oplopen door de fout van de FEI. „De FEI is slordig geweest en maakt misbruik van haar machtspositie”, zegt hij.

Dressuurbondscoach Alex van Silfhout maakte maandag na het CAS-besluit zijn team voor ‘Tokio’ bekend. Marlies van Baalen is nu de nummer drie, achter Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. Van Liere gaat wel mee als reserve, met een ander paard.