Unieke triomf van Krajicek

Een aangename verrassing was voor mij de boeiende reconstructie die NRC-sportredacteur Steven Verseput zaterdag publiceerde over de Wimbledon-titel van Richard Krajicek, 25 jaar geleden. Daarmee richtte hij terecht een monument op voor een unieke sportprestatie. Niet iedere Nederlandse sportliefhebber leek daarvan doordrongen toen Krajicek op 7 juli 1996 Wimbledon won. Wimbledon stond en staat altijd diep in de schaduw van de gelijktijdig verreden Tour de France, en mensen die weinig om tennis geven zullen gedacht hebben: ach, er zijn zoveel tennistoernooien, wat maakt één zo’n titel nou uit? Maar Wimbledon is nu eenmaal het wereldkampioenschap van het tennis dat elke topspeler minstens één keer gewonnen wil hebben.

Toen ik in 1996 op tv Krajicek zag winnen, flitste meteen door mij heen: een Nederlandse Wimbledon-winnaar maak je maar één keer in je leven mee. Dat is tot dusver aardig uitgekomen.

Krajicek was weliswaar een voortreffelijke tennisser, maar hij had beperkingen, zoals ook uit het verhaal van Verseput blijkt. Hij leunde vooral op zijn service en volley en had geen sterke backhand. In het huidige toptennis met veel lange rally’s vanaf de baseline zou Krajicek tegen spelers als Federer, Djokovic en Nadal weinig kans hebben. (Van Federer verloor hij tweemaal.) Om in 1996 de finale te halen moest hij twee Wimbledon-kampioenen verslaan: de Duitser Michael Stich en de Amerikaan Pete Sampras, de ‘Federer’ van dat tijdvak. Die overwinningen maakten zijn prestatie zo bijzonder.

Daarmee overtrof hij ook Tom Okker, die weliswaar in 1968 de finale van de US Open haalde (tegen Arthur Ashe) en in 1978 de halve finale van Wimbledon (tegen Björn Borg), maar beide keren verloor. Okker was technisch een completere tennisser dan Krajicek en haalde de derde plaats van de wereldranglijst – Krajicek werd vierde – maar toch zal Krajicek dankzij zijn Wimbledon-titel de boeken ingaan als de beste tennisser die Nederland ooit heeft gehad.

In tegenstelling tot de zakelijke Okker hing om Krajicek altijd een waas van half verzwegen tragiek. Geleidelijk werd duidelijk hoe moeilijk hij het had gehad als zoon van zijn vader Petr, die topprestaties van hem eiste. In zijn boek Harde ballen uit 2005 schrijft hij over zijn gevoelens na het behalen van de Wimbledon-titel: „Ik was verlost van de loden bal die ik al sinds mijn jeugd meetorste. Vanaf nu kon ik gaan tennissen omdat ik het léuk vond.” Toch is het aannemelijk dat hij zonder die veeleisende vader nooit zoveel bereikt had.

Verseput besluit zijn artikel treffend met de hereniging van vader en zoon in 2000. Petr dwaalt rond het huis van zijn zoon, die hem op aandringen van zijn vrouw binnenhaalt. „Ze kussen elkaar op de wang.”

Hoe verliep het verder? Ik heb het voor de ontroerde lezer even nagekeken in Harde ballen. „Daphne brak het ijs door van alles aan mijn vader te vragen en uiteindelijk is hij de hele middag gebleven. Aan het einde van de dag hadden we zowaar weer eens samen gelachen. Nadat we in de weken die volgden een aantal dingen hadden uitgepraat, besloten we om een streep onder het verleden te zetten en alleen nog naar de toekomst te kijken. De afgelopen jaren heb ik weer een goede band met hem kunnen opbouwen (…).”

Waar Wimbledon al niet goed voor is.