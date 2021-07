Ruim 40.000 euro voor huilend Duits meisje na online haat van Engelse voetbalfans

Een Duitse meisje dat na het verlies van Duitsland in de EK-wedstrijd tegen Engeland huilend op televisie te zien was, kan binnenkort zeker 40.000 euro bijschrijven op haar bankrekening. Nadat het meisje door Engelse fans online werd afgekraakt, startte een Britse fan een inzamelingscampagne voor haar.

Toen dinsdagavond beelden van het ontroostbare kind op de grote schermen in het Londense Wembleystadion te zien waren, klonk vanaf de tribunes met de Engelse fans luid gejuich. Nadat screenshots van het incident op sociale media waren verschenen reageerden Engelse voetbalfans bijzonder haatdragend op het hartverscheurend huilende meisje. Ze werd onder meer uitgemaakt voor „kleine nazi” en „Duitse slet”. Voormalig profvoetballer en hedendaags analist Gary Lineker noemde de reacties „absoluut walgelijk” en „ziekmakende vreemdelingenhaat”.

Lees ook: Engeland rekent eindelijk af met die ‘bloody Germans’

Engelsman Joel Hughes schaamde zich diep voor de buitengewoon gemene reacties en startte een crowdfundcampagne, omdat „niet alle mensen in het Verenigd Koninkrijk akelig zijn”. Hughes hoopte 500 Britse pond voor het meisje op te halen, de teller staat inmiddels op ruim 35.000 pond, ruim 40.000 euro.

Rivaliteit tussen landen haalt niet altijd het slechtste in voetbalsupporters naar boven. Het incident van dinsdagavond staat in schril contrast met de beelden die in 2016 de wereld over gingen van een Franse voetbalsupporter die door een Portugees jongetje getroost werd nadat Frankrijk de EK-finale verloor van Portugal. Engeland speelt woensdag tegen Denemarken de halve finale van het Europees kampioenschap in het Wembleystadion in Londen.