Restant ingestorte appartementenblok Miami ook naar de grond gehaald

Het nog overgebleven gedeelte van het ingestorte appartementencomplex in de Amerikaanse kuststad Miami is met een gecontroleerde explosie naar de grond gehaald. Zondag zijn de explosieven onder het gebouw geplaatst, waarop het ‘s avonds tegen de vlakte ging. Volgens de lokale politie duurden de sloopwerkzaamheden tot ongeveer 3.00 uur (9.00 uur Nederlandse tijd). Er is besloten om de restanten van het gebouw naar de grond te halen omdat werd gevreesd dat het zou instorten door een tropische storm.

Er zijn gaten in de balken van het complex geboord, daar zijn de explosieven in geplaatst. Omwonenden hoefden niet geëvacueerd te worden. Doordat het restant nu omlaag is gehaald, kunnen reddingswerkers beter in het gebouw komen op plekken die eerder onbegaanbaar waren, zoals de garage. De kans dat zij - elf dagen na de instorting - nog overlevenden vinden is klein. Alleen enkele uren na de ramp zijn overlevenden aangetroffen. Er worden nog 121 mensen vermist; het dodental is het afgelopen weekeinde opgelopen naar 24. Er was haast bij de sloop van het restant door de komst van een storm, die mogelijk deze week begint in Florida.

Drie gebouwen van de Champlain Towers South in Miami stortten op 24 juni in elkaar. Er is hulp ingeroepen van reddingswerkers uit andere Amerikaanse staten om de zoektocht naar de vermisten voort te zetten. Ook is een Israëlisch bergingsteam ter plaatse, omdat onder de vermisten veel Israëliërs zouden zijn. De zoektocht is twee keer korte tijd gestaakt: vrijdag dachten ingenieurs dat delen van het overgebleven gebouw niet stabiel waren en zondag vanwege de explosie.