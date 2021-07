Rechter: Wibra mag personeel ‘lockdownuren’ laten inhalen

Wibra mag zijn werknemers de komende maanden gemiste uren laten inhalen. Dat heeft de rechtbank in Zutphen besloten.

Vakbond FNV had een kort geding aangespannen tegen de koopjeskledingketen. Werknemers zouden met het inhalen van de uren ‘gratis’ werken, meende de vakbond. Daarmee zou Wibra de rekening van de coronacrisis bij werknemers neerleggen.

Dat is volgens de kortgedingrechter onjuist. De FNV maakt Wibra „ten onrechte het verwijt dat zij niet als goed werkgever handelt”.

Middelpunt van het kort geding was een groep Wibra-werknemers (zo’n 980 van de in totaal 1.800) die met ‘plus’- en ‘min-uren’ werken. Ze krijgen een vast maandsalaris voor een gemiddeld aantal uren. De ene week werken ze wat meer uren, bijvoorbeeld rond de feestdagen, de andere wat minder. Zo ontstaan de plus- en min-uren.

Door de laatste lockdown bouwden veel werknemers min-uren op. Omdat de winkels een paar maanden dicht moesten, zaten velen thuis. Ze kregen toen wel gewoon hun vaste maandsalaris betaald. Nu wil Wibra dat het personeel de lockdownuren gaat inhalen. Dat kan de winkelketen ook goed gebruiken: de openingstijden van de winkels zijn (in ieder geval tijdelijk) verruimd.

Uitzonderlijke situatie

Volgens de FNV had het bedrijf helemaal geen min-uren mógen schrijven, omdat de coronacrisis een uitzonderlijke situatie is. Bovendien, beargumenteerde de vakbond, kunnen werknemers doordat ze extra uren moeten werken financieel en persoonlijk in de knel komen – bijvoorbeeld door kosten voor extra kinderopvang. Ook kan het bedrijf werknemers niet vragen voortdurend beschikbaar te zijn, betoogde de vakbond.

Maar de kortgedingrechter is het daar niet mee eens. Werknemers van Wibra die met flexibele uren werken, hebben zich immers „steeds beschikbaar te houden voor het werken van extra uren”, valt in de uitspraak te lezen.

Weinig extra

Daarnaast lijkt voor de rechter mee te spelen dat het om relatief weinig extra uren gaat. Gemiddeld moet het personeel van Wibra tot eind dit jaar 40 minuten extra werken, bovenop de ‘basisuren’. Een kleine groep, ongeveer 7 procent van de werknemers, moet 15 procent aan uren inhalen (bovenop hun gemiddelde aantal). Voor slechts twee werknemers ligt dat percentage boven de 35. De kortgedingrechter vindt dat FNV niet voldoende heeft onderbouwd waarom dat tot problemen zou leiden. „Zij had ter voorbereiding van dit kort geding bij haar leden, de OR of bij Wibra zelf deze gegevens kunnen opvragen en kunnen controleren. Daar was (...) alle gelegenheid voor.”