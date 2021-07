Op de rustdag valt het woord ‘doping’ rond Pogacar, maar in het peloton is het geen issue

Tadej Pogacar kijkt eens over zijn rechterschouder. Het is de slotklim van de negende etappe, de groep met daarin de favorieten voor het algemeen klassement bevindt zich op een van de steilste stukken richting het skidorp Tignes. Zijn concurrent Richard Carapaz heeft net geprobeerd aan te vallen, maar Pogacar countert, gaat op zijn trappers staan en versnelt.

Hij kijkt nog eens, weer over rechts. Kan er dan niemand mee, lijkt hij te denken. Even houdt Pogacar in, alsof hij wacht, treuzelt zelfs, nog altijd in die staande tred. Bij elkaar duurt het nog geen tien seconden, en dan besluit hij weg te fietsen.

Zijn concurrenten zien hem pas terug bij de finish, waar Pogacar een halve minuut voorsprong op ze heeft gepakt. Het gros van het peloton krijgt de geletruidrager helemaal niet te zien; hij zit al droog in de bus, gehuldigd en al, als nog ruim 130 renners moeten binnenkomen.

De overmacht van de 22-jarige Sloveen deze Tour de France is groot. Na de eerste week koers heeft hij al 5 minuten of meer op bijna al zijn rivalen gepakt. De enige die dichterbij staat is Ben O’Connor, de jonge Australiër die zondag in een vroege vlucht zat en de etappe won. Zijn achterstand is iets meer dan twee minuten.

Oude tijden herleven

Het zijn oude tijden die herleven met de suprematie van Pogacar. Chris Froome, Lance Armstrong, en ook Geraint Thomas en Vincenzo Nibali sloegen, net als Pogacar, in een eerste bergrit een gat met de rest van het peloton.

Geen van hen pakte echter zoveel tijd als Pogacar zaterdag in de rit naar Le Grand-Bornand. Hij besloot niet te wachten op de slotklim maar demarreerde al op de col daarvoor, en reed 30 kilometer solo naar de finish. De schade voor de rest bedroeg op de streep meer dan drie minuten.

Het respect voor zijn prestaties is groot in het peloton. „Fucking hell, wat rijdt die jongen hard”, zegt de Nederlander Ide Schelling van Bora-Hansgrohe. „Ik heb er eigenlijk maar één woord voor: ongelooflijk.” De Belg Thomas de Gendt van Lotto-Soudal twitterde woensdag na de tijdrit die Pogacar won, met gevoel voor understatement: „Die Pogacar lijkt best wel goed te zijn.”

Bij zijn directe concurrenten gaat het al niet meer over de eindzege. De Deen Jonas Vingegaard, na het afstappen van Primoz Roglic nu de klassementsman van Jumbo-Visma met een vijfde plaats, zei maandag op de rustdag niet aan de gele trui maar aan een topvijfklassering te denken. „Pogacar is zo sterk, hij is een niveau beter dan de rest. Het kan altijd dat hij valt, maar verder is hij onaantastbaar.”

Lees ook, uit september 2020: Bij Tour-winnaar Pogacar druipt het geloof in eigen kunnen van zijn gezicht

De Nederlander Wout Poels (Bahrain-Victorious) pakte zaterdag de bolletjestrui en reed voorin de etappe mee, toen hij door Pogacar werd ingehaald. „Ik dacht: ik ga aanpikken, maar dat duurde tien seconden. Daarna ben ik op mijn eigen tempo verder gegaan. Het is bijzonder hoe hij bijna iedereen naar huis fietst, petje af.”

Tijdrithouding

Pogacar zelf zei maandag blij te zijn met zijn niveau. Hij wees erop dat hij als een van de weinigen redelijk ongeschonden door de eerste week was gekomen. „Veel van mijn concurrenten zijn gevallen, dat heeft hun niveau aangetast. Ik heb geluk gehad.”

In de aanloop naar de Ronde van Frankrijk konden zijn rivalen nog hoop putten uit de tijdrituitslagen van Pogacar eerder dit jaar. Roglic versloeg hem in de Ronde van Baskenland, en ook bij de Sloveense kampioenschappen werd Pogacar verslagen. En juist deze Tour staan er twee tijdritten op het programma.

De Sloveen veranderde echter van positie op zijn tijdritfiets – hij ging terug naar de positie waarin hij de tijdrit van de Tour van vorig jaar won. Prompt won hij de etappe afgelopen woensdag. Bij tijdritspecialist Stefan Küng dropen de teleurstelling en verbazing van zijn gezicht, toen hij zag dat Pogacar 19 seconden sneller was.

Vingegaard, die diezelfde tijdrit derde werd, was niet verbaasd over wat Pogacar liet zien. „Het is een complete renner, en een van de beste klimmers én tijdrijders van de wereld.”

Scepsis heeft hem gemotiveerd om harder te trainen, zei Pogacar maandag. Hij wil laten zien dat zijn winst van vorig jaar geen toevalstreffer is. „Mijn grootste motivatie is aantonen dat ik de vorige Tour niet dankzij één tijdrit gewonnen heb.”

Doping

Pogacar kreeg tijdens de rustdag ook vragen over doping, een reflex in het wielrennen waarmee elke bovenmatig goed presterende renner te maken krijgt, als een erfenis uit een bevlekt verleden. In het peloton is het geen issue, zegt Schelling. „We hebben het er wel over hoe goed hij rijdt, maar alleen in positieve zin.”

Tadej Pogacar voor de start van de negende etappe. Foto Thomas Samson/AFP

Volgens Poels wordt er wel met verbazing naar Pogacars prestaties gekeken in het peloton, „maar nog niet van ‘dat kan allemaal niet wat hij doet’”. Het is wel jammer dat als hij niks doet [met doping], hij wel die verwijten krijgt. Dat zag je bij Chris Froome ook.” Poels fietste met de Brit bij Team Sky.

Pogacar gaf aan dat alle dopingcontroles die hij heeft moeten ondergaan negatief zijn gebleken. „We hebben genoeg controles. Ik ben zondag nog drie keer gecontroleerd, twee keer voor de start en een keer na de finish. Dat laat zien dat de critici die zeggen dat ik doping gebruik ongelijk hebben.”

Vergeet niet, zegt Poels, dat Pogacar nu al twee jaar verbazingwekkende resultaten boekt bij de profs. In zijn eerste jaar reden Poels en hij in de finale van de koninginnenrit van de Ronde van de Algarve. „Ik werd in een aankomst bergop door hem geklopt. Ik weet nog dat ik toen dacht: ‘Wie is die gast?’ Ik hoopte hem de dag erna in de tijdrit voorbij te steken in het klassement, maar toen was hij ook sneller”, herinnert Poels zich van twee jaar terug. „Sindsdien denk ik wel eens: wat ik daar toen deed tégen Pogacar, dat was zo slecht nog niet.”