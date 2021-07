OM vervolgt voormalig PVV-lijsttrekker Rotterdam voor aanzetten tot haat

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam vervolgt voormalig PVV’er Géza H., die voor één dag lijsttrekker was namens de Rotterdamse fractie. Justitie verdenkt hem van groepsbelediging en het aanzetten tot haat. De 58-jarige H. deed die uitspraken in 2016 in een podcast. Daarin zei hij onder meer dat Nederland moest toewerken naar een staat uitsluitend bestaande uit etnische Nederlanders. Daarmee heeft hij volgens het OM „de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden”. Het Landelijke Expertise Centrum Discriminatie (LECD) en andere afdelingen binnen het OM trokken die conclusie na jarenlang onderzoek.

H. werkte mee aan drie podcast-afleveringen van Erkenbrand, een extreem-rechtse, nationalistische beweging. In een van de gesprekken zei H. dat hij in zijn omgeving een „groeiende irritatie naar negers toe” bespeurde., die hij naar eigen zeggen als „het grote gevaar” beschouwde. Massa-immigratie zou volgens H. de „ondergang van de Nederlandse cultuur” inleiden. Daarom wilde de Rotterdammer „alle Mohammedanen en niet-blanke Nederlanders” uit het land zetten, „zo nodig met dwang”.

Een dag na zijn de bekendmaking van zijn kandidatuur als lijstaanvoerder maakte de PVV bekend de banden met H. te verbreken omdat hij in extreem-rechtse kringen verkeerde. Aanvankelijk zou hij lijsttrekker worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat hij de uitspraken deed in de Erkenbrand-podcast, is aangifte tegen H. gedaan. Daarna heeft Justitie volgens een woordvoerder uitgebreid onderzocht of zijn uitlatingen binnen de vrijheid van meningsuiting vielen of een discriminatoir karakter hadden. Zijn uitspraken zijn volgens justitie strafbaar en gingen „een grens over”.