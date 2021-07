Nederlandse export naar Duitsland fors gestegen

Na een moeizame periode gedurende de coronacrisis is de export van Nederlandse goederen naar Duitsland in de eerste vier maanden van 2021 stevig gegroeid: met 10,5 procent naar 40,6 miljard euro. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 daalde de goederenuitvoer naar Duitsland nog met 6,8 procent.

De belangrijkste producten die Nederland exporteerde waren auto’s, bloemen en planten. Die laatste twee waren ook de meest lucratieve uitvoerproducten, samen met minerale brandstoffen en machines en onderdelen daarvoor. De export van bloemen en planten steeg met zo’n 246 miljoen euro, die van diverse voertuigen met 221 miljoen.

Hoger dan recordjaar

De export naar Duitsland kwam in de eerste vier maanden van 2021 hoger uit dan het jaar ervoor, maar óók hoger dan in recordjaar 2019. Ruim de helft van de geëxporteerde goederen naar Duitsland, ter waarde van 21 miljard euro, bestaat uit ‘wederuitvoer’. Daarbij gaat het veelal om minerale brandstoffen, kleding(accessoires), huishoudelijke apparaten en televisies.

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Maar liefst 22 procent van de uitvoer ging naar de oosterburen.