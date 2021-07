‘Mondiale vraag naar gas stijgt tot boven niveau voor coronacrisis’

Er zal de komende jaren wereldwijd meer behoefte zijn aan aardgas: de mondiale vraag naar gas neemt dit jaar toe en zal de komende jaren blijven stijgen tot boven het niveau van voor de coronacrisis. Die voorspelling doet het Internationaal Energie Agentschap (IEA) maandag. De onderzoekers van het IEA voorzien een stijging van 3,6 procent in 2021; de komende jaren verwachten ze dat de vraag naar gas gemiddeld met 1,7 procent toeneemt. Rond 2024 zal de vraag naar gas met 7 procent groeien ten opzichte van 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie.

Bijna de helft van de vraag naar gas zal uit landen in de Aziatisch-Pacifische regio komen. De toenemende behoefte aan gas komt volgens het IEA doordat gas een alternatief zal zijn voor vervuilende brandstoffen als steenkool en olie. Dat zal vooral gebeuren in de industrie- en transportsector, verwacht het agentschap. Bovendien is de groeiende vraag naar aardgas in lijn met het economische herstel na de coronacrisis, constateren de onderzoekers.

IEA-directeur Keisuke Sadamori pleit voor „krachtiger beleid” om de „wereldwijde vraag naar gas” in overeenstemming te brengen met het beperken van broeikasgasuitstoot en „tegelijkertijd economische welvaart te bevorderen”. Volgens Sadamori moeten er politieke maatregelen komen voor een efficiënter gebruik van gas. „Tegelijkertijd moet de gasindustrie aanzienlijk meer inspanningen leveren om over te schakelen op schonere en koolstofarme gassen”, aldus de directeur. Ook roept het IEA ontwikkelde markten op om sneller over te stappen op duurzamere alternatieven voor brandstof.