Met het aan banden leggen van taxi-app Didi wil China grip krijgen op eigen Big Tech

Als Chinees techbedrijf kun je lang hard groeien, zonder dat de Communistische Partij van China je een strobreed in de weg legt. Totdat de stemming bij de autoriteiten omslaat: dan kan het opeens vervelend worden. Dit heeft Didi Chuxing, het bedrijf achter een razend populaire Chinese taxi-app, ervaren.

Didi ging vorige week woensdag nog succesvol naar de beurs in New York, haalde daar 4,4 miljard dollar (3,71 miljard euro) op en werd gewaardeerd op 76 miljard dollar. Vrijdag kwam er opeens bericht van de Chinese digitale toezichthouder CAC: er wordt onderzoek gedaan naar Didi vanwege risico’s voor „nationale dataveiligheid” en om de „nationale veiligheid” en „het publieke belang” te beschermen. Zondag bleek het onderzoek al afgerond. De CAC concludeerde dat Didi illegaal gegevens van gebruikers heeft verzameld en verbood het aanbieden van de Didi-app voor nieuwe gebruikers. Didi kan wel gebruik blijven maken van al geïnstalleerde apps.

De koers van Didi in New York kelderde maandag met ruim 5 procent, maar lag ’s middags met rond de 15,50 dollar nog wel boven de openingskoers van 14 dollar van vorige week.

Didi is de Chinese versie van Uber. Het verzorgde in het vierde kwartaal van 2020 bijna 90 procent van de ritten met een taxi-app in China, volgens gegevens van persbureau Bloomberg. Het bedrijf is daarnaast in vijftien andere landen actief en breidt zijn activiteiten uit, onder meer met het bezorgen van boodschappen. Vijf jaar geleden drukte Didi het Amerikaanse Uber van de Chinese markt, waarbij Uber wel een belang van 12 procent in het Chinese bedrijf verwierf.

Andere techbedrijven

Wat er precies achter de actie van de Chinese autoriteiten zit, is niet duidelijk. Wel past wat nu met Didi gebeurt in een patroon. De Chinese autoriteiten richten zich steeds vaker op de macht van technologiegiganten. AliBaba en zijn financiële tak Ant liggen al bijna een jaar onder vuur. AliBaba-oprichter Jack Ma was vorig jaar enige tijd onvindbaar. En de geplande beursgang van Ant, in Hongkong en Shanghai, werd in november vorig jaar onder druk van de autoriteiten afgeblazen.

Wat Didi en Ant overkwam, laat zien dat „beursgangen heel gevaarlijk kunnen zijn in China”, zegt Martin Chorzempa, onderzoeker aan Peterson Institute, een denktank in Washington, volgens persbureaus. Beursgangen vestigen de aandacht op de schaal van bedrijfsactiviteiten en roepen daarom de speciale belangstelling van toezichthouders op. Maandag maakte de CAC bekend dat de toezichthouder ook twee andere techbedrijven onderzoekt die recent naar de beurs zijn gegaan in de VS: Full Truck Alliance, een soort Uber voor vrachtvervoer, en Zhipin.com, een vacature-app.

Data lijken in de overwegingen van de autoriteiten een bijzondere rol te spelen. Tijdens de coronapandemie introduceerde China gezondheids- en quarantaine-apps en toen werd duidelijk hoeveel persoonlijke data al in handen zijn van techbedrijven, zegt Shaun Rein, baas van consultancy China Market Research Group in Shanghai, volgens persbureau AP.

Data staan centraal

De Chinese overheid lijkt het verzamelen van gegevens voor zichzelf te willen behouden. De nationalistische, deels door de communistische partij gefinancierde tabloid Global Times schreef in een commentaar: „Geen enkele internetgigant is toegestaan om een superdatabase te worden die meer persoonlijke gegevens heeft van het Chinese volk dan de overheid, laat staan dat de data naar believen kunnen worden gebruikt.” Dit geldt in het bijzonder, zo schrijft de krant, voor Chinese techbedrijven met links naar het buitenland: bedrijven die in de VS naar de beurs gaan of waarvan de grootste aandeelhouders buitenlands zijn. De grootste aandeelhouder in Didi is de Japanse techinvesteerder SoftBank, de op een na grootste is Uber. Overigens, zo schrijft Bloomberg, hebben de Chinese bestuursvoorzitter Cheng Wei en president-commissaris Jean Liu vanwege de eigendomsstructuur van Didi meer dan de helft van de stemmen in aandeelhoudersvergaderingen van het bedrijf.

De Financial Times zocht uit dat er 34 Chinese bedrijven naar de beurs gingen op Wall Street in de eerste helft van dit jaar, waarbij ze samen 12,4 miljard dollar ophaalden. Meer dan twee derde van deze nieuwelingen op de beurs heeft nu een koers die onder de introductieprijs ligt. Dieptepunt: RLX Technology, de grootste Chinese producent van e-sigaretten. Dat kelderde sinds zijn beursgang met 71 procent.