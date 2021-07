Landelijke ophokplicht pluimvee vervalt dinsdag

Commerciële pluimveehouders in Nederland hoeven hun vogels vanaf dinsdag niet meer binnen te houden. Die versoepeling laten de huidige besmettingscijfers van de vogelgriep toe, schrijft demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, CDA) maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer. De ophokplicht verviel afgelopen maand al voor zeven van de twintig regio’s, nu gaat de versoepeling ook voor de overgebleven regio’s in.

De huidige ophokplicht voor pluimvee werd in oktober van kracht. Aanleiding voor de maatregel was het aantreffen van vogelgriep bij dode zwanen in de provincie Utrecht. Omdat veel wilde watervogelsoorten in groepsverband leven, verspreidt de ziekte zich relatief snel. Om verspreiding zoveel mogelijk te vertragen moesten kippen, eenden, ganzen en kalkoenen voor onbepaalde tijd binnenblijven. Houders van hobbyvogels werden uitgezonderd van de regel.

De afgelopen weken werd geen vogelgriep meer gevonden bij wilde vogels in Nederland. Ook in de rest van Europa lopen de besmettingscijfers terug, aldus Schouten. Daarnaast zou het dierenwelzijn zijn meegenomen in haar besluit, evenals de financiële situatie van de pluimveehouders. Zo werden door de maatregel minder vrije-uitloopeieren verkocht.

Hygiëneprotocol

Het besluit om het pluimvee weer naar buiten te laten betekent „geenszins dat de kans op besmetting nu verwaarloosbaar is”, schrijft de minister. Een aantal andere maatregelen blijft dan ook in stand, waaronder de verplichting om strooisel op eendenbedrijven af te dekken. Ook moet een bezoekersregister worden bijgehouden op de commerciële bedrijven en geldt een hygiëneprotocol.

De ophokplicht werd afgelopen jaar tweemaal opgelegd. Het pluimvee moest eerder in 2020 binnenblijven na een uitbraak van de vogelgriep in Duitsland. De besmettingen van dode zwanen die in oktober in Nederland werden gevonden, vinden vrijwel zeker hun oorsprong in Rusland en Kazachstan, stelden deskundigen destijds.