Daar gáát de finale, dachten wij thuisfluiters toen ‘team Kuipers’ Denemarken een omstreden corner toewees die subiet werd ingekopt. Tsjechen lazen er Hollandse wraak in: als die verdomde kaaskoppen ons niet voetballend kunnen verslaan, doen ze het via een scheidsrechter. Maar vanaf de vaaloranje bank leek het vooral einde toernooi en een enkele reis Bakoe-Oldenzaal voor Björn Kuipers c.s.

Op een EK waar de oppermachtige VAR een einde heeft gemaakt aan de kleinste teen buitenspel, niemand meer wegkomt met een duwtje in het strafschopgebied en de spookgoal een fenomeen werd, is een onterechte corner zo’n beetje de grootste dwaling die je als arbiter kan overkomen. En scheidsrechters zijn alles wat we nog hebben.

Het past veel beter bij de Nederlandse volksaard om internationaal vertegenwoordigd te zijn door kruidenier Kuipers en politieman Danny Makkelie, dan door een „veredeld stelletje sterren”. Mannen die zogenaamd zo lekker gewoon zijn gebleven, maar ondertussen soeverein het gepeupel der wereld de les lezen, daar identificeren we ons mee.

Opluchting daarom toen videobeelden bewezen dat een Tsjechische knokkel de bal als laatste toucheerde en die corner daarom geen blunder was. EK-debutant Makkelie mag een halve finale fluiten en de UEFA-geruchten zijn dat Kuipers vlak voor zijn internationale pensioen de finale krijgt. Wie regelt hun rondvaart door de grachten?

Emilie van Outeren