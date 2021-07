Grenzen zijn weer helemaal in: ‘We hebben identiteitspolitiek onderschat’

China en India die slaags zijn geraakt aan hun grens in het hooggebergte, omdat ze allebei meer smeltwater willen. President Trump, die een muur bouwde op de grens met Mexico. Europese landen die Schengen-binnengrenzen sluiten om vluchtelingen en migranten te stoppen en een pandemie in te dammen. Diverse landen die op de Noord- en de Zuidpool geopolitiek stratego spelen om zich minerale rijkdommen, vaarroutes of visrechten toe te eigenen. Grootmachten die zelfs de ruimte beginnen te koloniseren, met vlagvertoon en grenzen en al.

Cv Klaus Dodds Grensexpert Klaus Dodds (1969) studeerde geografie en politieke wetenschappen in Bristol en Oxford. Hij is hoogleraar geopolitiek, geografie en veiligheid aan Royal Holloway University in Londen. Hij focust op de groeiende grensproblematiek in de wereld, onder meer in het Noordpoolgebied. Dodds adviseert geregeld het Britse parlement en de House of Lords. Hij heeft meerdere boeken geschreven, waaronder Ice: Nature and Culture (2018), The Arctic: What Everyone Needs to Know (2019) en Border Wars: the Conflicts that will Define our Future (2021).

Grenzen en muren zijn weer ‘in’. Klaus Dodds, hoogleraar geopolitiek, geografie en veiligheid aan de Royal Holloway-universiteit in Londen, schreef er een boek over: Border Wars: the Conflicts that will Define our Future. Daarin beschrijft hij hoe open grenzen, die na de val van de Muur en het eind van de Koude Oorlog in 1989 min of meer de norm leken te worden, de laatste jaren steeds verder onder druk komen. Niet alleen in het Westen, maar ook in Azië, Afrika en Latijns-Amerika stijgt het aantal grensdisputen. Dat gebeurt om allerlei redenen, zoals migratie, klimaatverandering, terreurbestrijding en de Covid-19-pandemie. Regeringen beloven burgers veiligheid door de controle over bestaande grenzen te versterken, of die soms helemaal te sluiten. Daarnaast proberen ze steeds vaker grenzen in hun voordeel te verleggen – zoals China in de Zuid-Chinese Zee, Turkije in de Middellandse Zee en Rusland in de Donbas en op de Krim.

Dodds verdeelt deze grensproblemen in categorieën, en behandelt die in aparte hoofdstukken aan de hand van concrete voorbeelden uit de hele wereld. Door deze opsomming is zijn punt luid en duidelijk. „In mijn studietijd werden open grenzen gezien als bevrijding”, zegt hij per videoverbinding vanuit zijn werkkamer in Londen. „Nu worden ze vaak gezien als bedreiging. Als iets engs, dat alleen negatieve dingen voortbrengt. Politici gebruiken grenzen steeds vaker als strijdkreet om stemmen te krijgen.”

Uw boek begint met president Reagan die in 1987, bij de Muur in Berlijn, een oproep doet aan president Gorbatsjov. „Meneer Gorbatsjov,” zegt Reagan, „open deze poort. Meneer Gorbatsjov, haal die muur neer!” Toen waren er vijftien nationale grenzen die met muren dicht waren gemaakt; nu telt u er 77. Wat is er in de tussentijd veranderd?

„De hele tijdgeest. Voor mij is dit verhaal semi-autobiografisch. De jaren negentig waren vol optimisme en idealisme. De grote dreiging (van de Koude Oorlog, red.) was voorbij. Grenzen, daar ging je overheen om de wereld te ontdekken. Net als veel van mijn generatiegenoten ben ik heel Oost-Europa doorgereisd met de trein. We snakten naar ruimte en avontuur, zagen geen gevaar. Het leven was één fantasy ride, alsof we allemaal een mobiliteitsdrug hadden ingenomen. De geopolitiek verdween naar de achtergrond en de opmars van de geo-economie begon, met als hoofdbestanddelen de globalisering, het marktdenken, en een heilig geloof dat het internet zou helpen tegen autoritaire regimes. We deelden immers online kennis, en dictators konden nergens meer schuilen. Dachten we. Tijdens de oorlog in Joegoslavië, midden jaren negentig, beschreef Michael Ignatieff een Bosnisch postkantoor waar nationalisten op hadden geschreven: ‘Dit is Servië’. Iemand had eronder gezet: ‘Nee, dit is een postkantoor’. Die nuchtere opmerking typeert de jaren negentig.”

Lees ook: Interview met Michael Ignatieff naar aanleiding van zijn boek Gewone deugden

Maar de Servische nationalist die het postkantoor opeiste, bleek even typerend. Was uw generatie naïef?

„We hebben identiteitspolitiek en grenzen onderschat als politiek ordeningsmechanisme, ja. Voor mijn generatie was 1989 de val van de Muur. Maar in 1989 gebeurde er nog iets: de opstand op het Tiananmenplein. Dat Peking die hard neersloeg, toonde dat er andere antwoorden mogelijk waren. Dat de grenzeloze verbroedering en democratisering waar wij van droomden weerstand opriepen. Daar hadden we meer aandacht voor moeten hebben. Nationale perceptie bleef ertoe doen. En grenzen ook.”

Het keerpunt, schrijft u, was 9/11.

„De fun stopte met de aanslagen in New York. Ik ging weleens naar Nieuw-Zeeland en vloog dan via de VS. Vóór 9/11 werd je bij die overstap niet gecontroleerd. Daarna wel. Elke keer strenger. Toen begon ook de angst voor illegale migratie, wat we voorheen gewoon ‘mobiliteit’ noemden. Een vliegtuig was niet alleen meer een vervoermiddel, maar kon ook een wapen zijn. Vracht passeerde redelijk ongestoord, passagiers niet – en zeker bepaalde groepen niet. Zo kon grensbeleid racistisch worden. In de jaren negentig hielden we dat echt niet voor mogelijk.”

Grenzen, schrijft u, leggen fundamentele waarheden bloot over de mensheid. Welke zijn dat?

„Grote rijken, landen en regeringen hebben altijd geworsteld met controle over hun grondgebied. Als je ze te strak controleert, of dichthoudt, kun je moeilijk handel drijven en krijg je sneller problemen met de buren. Houd je ze te veel open, dan raak je alle controle kwijt. We moeten dus schipperen, al naar gelang de omstandigheden en tijdgeest. Soms moet het wat strakker, soms soepeler.

„Die balans is belangrijk, want historische gevoeligheden over grenzen verdwijnen nooit. Bolivianen vergeten nooit dat Chili hen in de negentiende eeuw van de zee heeft afgesneden. Hongarije blijft mokken over het Trianon-verdrag uit 1920, waarna veel Hongaren ineens in andere landen terechtkwamen. Mijn moeders familie heeft Habsburgse wortels, en de multiculturele identiteit en mentaliteit van toen zit er bij haar nog altijd een beetje in. Grenzen kunnen je leven beheersen. Of je leven óvernemen, in positieve en negatieve zin. Dit verken ik in mijn boek.”

Lossen grenzen problemen op?

„Meestal niet. Dat merkt Europa tijdens de pandemie. Alle EU-regeringen hebben andere regels. In Genève hebben ze de stad verdeeld in piepkleine zones waar je, afhankelijk van het aantal besmettingen, wel of niet heen mag. Wat grenzen evenmin doen, is mobiliteit verhinderen of klimaatverandering tegenhouden. Als mensen willen migreren, doen ze het vaak toch wel, desnoods via een omweg. En als de zeespiegel stijgt, koop je niets voor een goed bewaakte grens – zie de Seychellen. Zijn wij meer meesters van ons lot dan dertig jaar geleden? Nee. Eerder het omgekeerde. Ik zie groeiende angst en wantrouwen, overal.”

U schrijft dat niet. Waarom?

„Ik geef liever feiten en voorbeelden, in de hoop dat lezers zelf de conclusie trekken dat grenzen geen panacee zijn voor hun problemen. Nu een deel van het ijs op de noordpool smelt, spelen supermachten er landjepik. De regio militariseert snel, de kans op confrontaties stijgt. Maar onder water lopen ook vierhonderd kabels, waar 95 procent van het dataverkeer tussen continenten doorheen loopt. Als dit escaleert, zijn we verder van huis. Demilitariseren of neutrale zones afkondigen waarin we samenwerken volgens internationale regels, is beter voor iedereen.”

Zoals gebeurde aan de ‘bewegende grens’ tussen Oostenrijk en Italië?

„Ja. Als de grens tussen twee landen een natuurlijke grens is, zoals een gletsjer of rivier, komt er frictie als die gletsjer smelt, de rivier droogvalt of er aardverschuivingen zijn. Waar ligt de grens dan nog? Door klimaatverandering schuiven grenzen meters op. Frankrijk en Italië ruziën al jaren over de Mont Blanc: dit is een grens die ‘beweegt’. Oostenrijk, Italië en Zwitserland hebben het idee van de flexibele, ‘bewegende grens’ geaccepteerd en in de wet vastgelegd, om de kans op politieke of militaire conflicten te verkleinen. Je kunt zo’n bewegende grens ook inbedden in een internationaal beschermde zone, zoals een park dat door niemand geclaimd kan worden.”

Is grenzen trekken aanstekelijk?

„Daar lijkt het op. Er zit iets ‘in de lucht’. Sommigen trekken grenzen, anderen gaan meedoen. Klimaatverandering zet mensen in beweging. Er komt waarschijnlijk meer migratie. We krijgen meer pandemieën. Door al die ontwikkelingen denk ik dat de roep om grenzen voorlopig toeneemt, niet afneemt.”

Als grenzen internationale problemen niet oplossen, waarom slaan politici dan toch grenspaaltjes?

„Ze zien kortetermijnvoordeel. Politici die migratiestops en strenge veiligheidsmaatregelen beloven of mensen wijsmaken dat het blanke ras wordt ‘verdund’ als we grenzen niet dichtkitten, scoren goed. Idem dito met Turkije dat gas wil boren in het oosten van de Middellandse Zee of Ethiopië dat dammen in de Nijl bouwt. Ze willen gas of water zelf houden. En vergeet niet, er ontstaat rond dichte grenzen ook een industrie: de veiligheidssector dijt uit, hun politieke lobby wordt sterker. Je krijgt een vicieuze cirkel: om dat beest te kunnen voeden, schroeven we controles nog verder op.”

U schrijft dat grensbewaking door digitalisering steeds meer wordt ‘uitbesteed’ aan burgers: je geeft je data niet aan de grens, maar al voor je op reis gaat. Begint de grens nu al thuis?

„Ja. De strop wordt steeds strakker aangetrokken. Britse universiteiten moeten zelf data verzamelen van buitenlandse gastdocenten, en die aan de staat overhandigen. Noord-Ierland is ook een voorbeeld van grensbewaking die wordt uitbesteed. De EU controleert het digitaal, op afstand. Althans, dat is het idee.”

Is digitalisering niet sowieso een grens? De staat geeft je een ID, waarmee je zorg, uitkeringen of een rijbewijs kunt krijgen. Zonder zo’n ID val je overal buiten. In Europese grensregio’s liepen burgers die één land werken en in het andere wonen, daardoor coronasteun mis. Wat doe je daaraan?

„Moeilijk. Digitalisering werpt inderdaad barrières op die er vroeger niet waren. Nuances verdwijnen, alles wordt zwart-wit: je hoort erbij of je hoort er niet bij. Dit marginaliseert mensen. Gek genoeg schep je zo juist de context die zorgt dat mensen… grenzen over willen. Hoe meer grenzen er zijn, hoe vaker je er overheen wilt of moet. Dat is de paradox.”

Lees ook dit stuk over de zich ontwikkelende strijd in de ruimte