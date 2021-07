‘Hackers die duizenden bedrijven kraakten, eisen 70 miljoen dollar’

De vermoedelijke daders achter de massale hackactie van het afgelopen weekeinde eisen een geldbedrag van 70 miljoen dollar (ongeveer 59 miljoen euro) in bitcoin. Voor dat bedrag zouden cybercriminelen de data van de duizenden gedupeerde bedrijven vrijgeven. Dat hebben de vermeende daders laten weten op hun site Happy Blog op het dark web. Op dat platform zijn ook eerder berichten van de hackersgroep gepubliceerd. „We zullen openbaar een sleutel plaatsen die de documenten van alle slachtoffers ontgrendelt, zodat iedereen binnen een uur hersteld kan zijn”, schrijven ze. Het zou een van de grootste cyberaanvallen in zijn soort ooit zijn.

Lees ook: Aanval met gijzelsoftware treft meer dan duizend bedrijven

Mogelijk zit de aan Rusland gelieerde hackersgroep REvil achter de cyberaanval, in mei ontwrichtten die hackers ook de servers van de Amerikaanse vleesverwerker JBS. Vrijdag begon de aanval, waarbij duizenden bedrijven zijn gekraakt. Ook in Nederland zijn organisaties het slachtoffer geworden. De meeste gedupeerde bedrijven bevinden zich in de Verenigde Staten. De totale schade gelinkt aan de cyberaanval is nog niet helemaal duidelijk. In Zweden moest supermarktketen Coop de bijna achthonderd winkels in het Scandinavische land tijdelijk sluiten - de hack had de kassa’s buiten werking gesteld.

De hackers verspreidden gijzelsoftware van de Amerikaanse softwareleverancier Kaseya voor ICT-beheer op afstand. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Den Haag adviseerde zaterdag aan getroffen bedrijven om het product VSA van Kaseya uit te schakelen. VSA wordt veel gebruikt door beheerpartijen in de IT-dienstverlening aan andere bedrijven, aldus de NCSC. Daarmee kunnen ze klanten op afstand onderhouden en beheren. Door de gijzelsoftware op die manier te verspreiden, kreeg de aanval een groot bereik en liep het aantal getroffen bedrijven snel op.

Lees ook: Biden, Poetin en de diplomatieke dans om de Russische hackers