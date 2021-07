Grapperhaus: ‘De stroom van kinderpornomateriaal moet worden afgeknepen’

Het begon met één staafgrafiekje dat hij in de eerste weken van zijn ministerschap in 2017 door zijn ambtenaren gepresenteerd kreeg. Het aantal kinderpornomeldingen bij de Nederlandse politie was van drieduizend in 2012 naar bijna het tienvoudige gegaan, een fenomenale groei.

Dat statistiekje liet Ferd Grapperhaus niet meer los. Dit zijn alleen nog maar de meldingen. Hoe kan het dat Nederland nummer twee wereldwijd is in het hosten van kinderporno? Hij besloot van het bestrijden van online kindermisbruik, child sexual abuse material in het internationale jargon, een punt te maken, ook al was er niets over in het regeerakkoord afgesproken. „Tot ik aantrad vond ik het onderwerp kinderporno vreselijk, gewoon zoals iedereen het vreselijk vindt. Zo vreselijk dat je doorbladert bij een stuk erover in de krant en denkt: nou, daar hebben we gelukkig experts voor. Ik ben er pas echt voor gaan hollen toen ik door kreeg hoe groot dit is en hoe, hoe.... En niemand doet er wat aan, hè. Dat klinkt bot, maar het is echt een beetje zo.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) verhoogde de afgelopen jaren de druk op de hostingbranche en investeerde in het kinderpornomeldpunt van het Expertise Bureau Online Kindermisbruik (EOKM). Nu ligt er zijn wetsvoorstel om het internet in Nederland op te schonen. Als het aan Grapperhaus ligt, komt er een autoriteit die erop toe gaat zien dat hostingbedrijven binnen een etmaal illegaal materiaal offline halen, op straffe van hoge boetes en bekendmaking. Internetaanbieders moeten, indien nodig, het doorgeven van dit materiaal, blokkeren. Het voorstel krijgt felle kritiek van de internetbranche, die de maatregelen buitenproportioneel en onuitvoerbaar vindt, en grote vragen stelt bij het feit dat de autoriteit óók op terroristische uitingen moet gaan toezien.

Het gesprek met de minister begint luchtig. Of de verslaggevers hem ‘Ferd’ en ‘je’ willen noemen en of ze hem ook als ‘demissionair minister’ gaan omschrijven, zoals hij dat bon ton heeft zien worden. „Dat is een trend hoor, ik werd zelfs bij de jaarlijkse herdenking van de brandweer als ‘demissionair’ aangekondigd. Maar staatsrechtelijk slaat het verschil nergens op.” Zijn kamerbewaarder haalt een suikerloze Snelle Jelle („een stuk karton”), terwijl hij zwierig twintig mapjes aftekent die per dienblad worden afgevoerd.

Mensen in het veld zeggen dat u meer dan gemiddeld betrokken bent bij dit onderwerp. Hoe komt dat?

De mapjes gaan aan de kant, de luchtigheid is er meteen uit. „Omdat ik me rot geschrokken ben in 2017. Ik heb na de presentatie van die cijfers gezegd: geef me alle literatuur. Is dit een klein groepje mensen, hoe breed is dit probleem? En ik ben vier uur bij het team bestrijding kindermisbruik geweest in Zoetermeer. Dat was zwaar.”

:Lees ook: Het afvoerputje van het internet zit in een Noord-Hollands dorp

Hoezo?

„Het waren echt verhalen… Je krijgt eerst de statistieken, en ze laten dingen op het dark web zien en hoe veel en erg het daar geworden is, en je krijgt uitleg van gespecialiseerde politiepsychologen over het profiel van de daders en de verspreiders. Eén groep bestaat uit mannen, bijna altijd mannen, die problemen in de privésfeer hebben, verveeld zijn of aan de alcohol, weet ik wat, en die meestal per ongeluk in kinderporno terecht zijn gekomen. De duizelingwekkende beschikbaarheid van het materiaal die er nu is, heeft het publiek ook verbreed. Het is gelukkig nog steeds maar een heel klein deel van de bevolking, maar de schade is zo enorm bij de slachtoffers.

„En dan had je het derde uur bij dat team, met een paar casussen…” Grapperhaus wrijft met zijn twee polsen over z’n voorhoofd. „Met… er was een filmpje, helemaal geblurred, met een man en een.. een peuter, en er was daarna een gesprek met de rechercheurs, die moeten dwars door al die shit heen, die voor hun eigen verwerking een brief hadden geschreven aan een slachtoffertje van wie ze beelden hadden bekeken, ik heb ook zo’n brief gelezen… Twaalf-, dertienjarige kinderen hè, die bijna industrie-achtig gebruikt worden, maar ook baby’s… Toen ik student was, hoorde je er niks over. Je had sekswinkels en hoeren op de Wallen, maar niét dit. En het groeit zo hard.”

Grapperhaus ging eerst met de grote techbedrijven om tafel. Als hij die meekreeg, dan zou de rest van de branche vanzelf volgen. „Facebook, waarop veel materiaal wordt verspreid, wilde echt niks, dat wil ik nog wel even hardop gezegd hebben. Dat is echt schandalig. En we hebben vaak met de Nederlandse hostingindustrie gezeten. Ik trek hierin op met Arda Gerkens van het EOKM, dat is een hele waardevolle instantie.”

U maakt de hostingbedrijven verantwoordelijk voor een schoner internet. Moet u niet vooral de producenten van dit soort materiaal opsporen? De teams kindermisbruik bij de politie komen om in het werk.

„Dat gebeurt ook. De politie rolt soms ook grote netwerken van producenten op. Maar we moeten net zo goed zorgen dat het faciliteren niet meer gaat. Die stroom aan materiaal moet worden afgeknepen. Het is voor slachtoffers heel schadelijk dat foto’s en filmpjes maar steeds gedeeld worden. Dit fenomeen is opgekomen in een tijd van het vrije internet en alles moet maar kunnen. Maar uiteindelijk moeten de regels van de analoge wereld ook in de internetwereld gelden.

„Ik hoef overigens van de internetbranche niks te horen over opsporing. Eerst je eigen winkel maar eens hélemaal schoonmaken.”

Kinderporno is vooral te vinden bij een paar notoire boosdoeners. Andere hosters reageren goed op de bestaande zelfregulering via het EOKM. Overreageert u niet met dit voorstel?

„De TU Delft heeft een onderzoek gedaan naar de grootste boosdoeners. Een heel groot aantal heeft in die periode z’n winkel schoongeveegd, en een paar bleven over, die zijn notoir fout. Nu zegt de branche: kijk, er zijn nog maar een paar boosdoeners. Dan zeg ik terug: daar heb ik heel wat actie op moeten ondernemen. Je moet voortdurend aan digitale dijkbewaking doen en zo’n autoriteit is een goede manier om dit te bestendigen.”

U eist ook dat bedrijven die internetverkeer doorgeven, kinderporno moeten blokkeren. Zit netneutraliteit niet in de weg? Internetbedrijven mógen niet selecteren op inhoud.

„Daar moeten we het in de Tweede Kamer maar over hebben. Ik vind het prima als men zegt: dat kunnen we wel en dat niet. Ik heb in veel gevallen begrip voor netneutraliteit. Maar bij kindermisbruik denk ik: nee mensen, dit is zo verschrikkelijk, hier kun je je niet op privacy of vrijheid van meningsuiting beroepen.”

Maar je kunt netneutraliteit niet op één onderwerp afschaffen.

„Laten we het er over hebben. Net als met over encryptie...” Grapperhaus deed begin dit jaar een omstreden voorstel om te onderzoeken hoe versleuteling afgezwakt kon worden. „Dat begrijp ik echt goed, ik ga echt geen rare dingen doen, sterke encryptie staat voorop. Maar we moeten zoeken naar een oplossing die encryptie in stand houdt, maar wel de zware criminaliteit in beeld krijgt. De hashcheckserver die geautomatiseerd plaatjes vergelijkt met kinderpornobeelden uit politiedatabases, is een goed voorbeeld van zo’n technische oplossing. Die server komt er nu.”

U wilt één autoriteit instellen die toeziet op kinderpornografisch materiaal, én op terroristische content. Waarom samen?

„Ik heb echt binnen dit kabinet moeten pleiten dat er een autoriteit kwam voor kinderpornografisch materiaal, het stond niet in het regeerakkoord. Van de Europese Unie moest er één komen voor terroristische content. Prima, dan lossen we het op met twee verschillende kamers in één autoriteit.”

Of: u wilt het internet censureren, met kinderporno als breekijzer?

„Nee, het is eerder omgekeerd. Ik kan juist de kinderporno op de treeplank van die Europese verordening voor terrorisme mee laten gaan. Ik was in 2019 nog gaan praten in Brussel, op een bijeenkomst van 3,5 uur over online content, met weer Microsoft en Google en Facebook en Amazon erbij. Van de drie-en-een-half uur, het was werkelijk historisch, ging drie uur en een kwartier over terrorisme. En ik mocht dan het laatste kwartiertje iets zeggen over kinderporno.

„Nou goed, we zijn het ook in Europa op gaan pakken. In de nieuwe Europese wetgeving voor internetbedrijven die eraan komt, kijken we ook naar het aanpassen van regels voor hostingproviders.”

Lees ook: dit hostingbedrijf staat bovenaan de zwarte lijst van Grapperhaus

Waarom kan de politie niet gewoon de stekker eruit trekken bij een kwaadwillend hostingbedrijf waar veel illegale content staat?

„Strafrechtelijk is dit heel moeilijk. Een hostingbedrijf is in beginsel niet verantwoordelijk voor wat er op z’n servers staat. Je moet criminele opzet aantonen. Bestuursrechtelijk met boetes werken, is veel efficiënter en dat is in het belang van de slachtoffers.”

Uw tijd als minister zit er bijna op. Had u het willen afmaken?

Hij lacht: „Nou, we zijn in dit tempo nog niet weg. Als ik niet door zou gaan, ga ik goed door met het leven, maar ik zou dit wel willen afmaken als minister.”

Nu ernstig: „Nogmaals, de schade voor jonge kinderen, van een peuter die misbruikt wordt door een familielid tot een meisje van vijftien dat in handen komt van loverboys.... Ik ga niet over wie in het kabinet komt, maar op dit gebied wil ik nog heel veel doen. Dit zijn echt onderwerpen die we niet moeten laten zitten.”