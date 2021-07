Drie doden en ruim 100 vermisten na modderstromen Japan

Het dodental in de door modderstromen overspoelde Japanse stad Atami is opgelopen naar drie. Meer dan honderd mensen worden vermist. Dat melden internationale persbureaus maandag.

In eerdere berichten in lokale media was sprake van twintig vermisten, maar dit aantal is maandag flink naar boven bijgesteld. Atami werd zaterdag opgeschrikt door modderstromen, die een deel van de stad verwoestten waar ruim tweehonderd mensen wonen. Zeker 130 gebouwen werden door het natuurgeweld verwoest. Atami ligt ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Tokio en telt zo’n 35.000 inwoners.

De aardverschuivingen zouden zijn veroorzaakt door de hevige regenval van de afgelopen tijd in het gebied. In de prefecturen Shizuoka, waar Atami is gevestigd, en het naburige Kanagawa, is volgens de Japanse publieke omroep NHK in een paar dagen tijd meer regen gevallen dan normaal gesproken in een hele maand. Ook nu regent het er nog, wat de reddingswerkzaamheden bemoeilijkt. In andere delen van Japan wordt eveneens gewaarschuwd voor aardverschuivingen als gevolg van hevige regenval.