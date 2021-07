Deltavariant grijpt nog om zich heen in VK, maar Johnson wil nu ‘leren leven met virus’

Terwijl de coronabesmettingen in Engeland nog oplopen, worden de maatregelen tegen diezelfde besmettingen juist al afgebouwd. Maandag maakte premier Boris Johnson bekend dat over twee weken naar verwachting vrijwel alle coronamaatregelen komen te vervallen.

Vanaf 19 juli moet onder andere de mondkapjesplicht op bijna alle plekken verdwijnen, is social distancing niet meer noodzakelijk en zijn er geen wettelijke grenzen meer aan het aantal mensen met wie je mag samenkomen. Ook hoeven gevaccineerde Engelsen niet meer in zelfisolatie als ze contact hebben gehad met een besmette persoon of terugkomen uit een land met een hoge infectiegraad, gaan de nachtclubs weer open en hoeven restaurant- en cafébezoekers zich niet meer te registreren.

Deze versoepelingen hadden aanvankelijk half juni al doorgevoerd moeten worden, maar werden toen uitgesteld vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen door de opmars van de Deltavariant van het virus in het Verenigd Koninkrijk. Die opmars is er nog steeds, net als de oproepen om de coronamaatregelen nog even vast te houden. Maar van nog verder uitstel wil Johnson niets weten.

Kritiek uit eigen partij op uitstel

Volgens de premier is het tijd dat de Britten leren leven met het virus. Hij deed maandag een beroep op het gezonde verstand van zijn landgenoten, die na anderhalf jaar pandemie wel zouden weten wanneer het beter is om een mondkapje op te zetten of een bezoekje aan hun grootouders af te zeggen. „We willen mensen de kans geven zelf geïnformeerde beslissingen te nemen”, aldus de Conservatieve premier.

Bij het besluit speelt mee dat hoewel er steeds meer coronabesmettingen worden vastgesteld, het aantal ziekenhuisopnames van mensen met Covid-19 en sterfgevallen door de ziekte beduidend minder snel zijn toegenomen. Ter vergelijking: de afgelopen week werden per dag gemiddeld ruim 25.000 besmettingen en 18 coronadoden geregistreerd, terwijl eind januari bij een vergelijkbare besmettingsgraad honderden mensen per dag stierven. Dit is het gevolg van de relatief snelle Britse vaccinatiecampagne: ruim 86 procent van de inwoners van het VK heeft inmiddels minstens één prik van een coronavaccin gehad.

Maar er zijn ook politieke redenen voor Johnson om de versoepelingen door te zetten. Half juni ontstond onrust in zijn Conservatieve Partij toen hij bekendmaakte de dag van de versoepelingen, ook bekend als Freedom Day, uit te stellen. Tory-parlementariërs vonden dat Johnson met het uitstel eerdere beloftes verbrak en sommigen vreesden zelfs dat het betekende dat de maatregelen voor altijd zouden blijven.

‘Altijd een risico’

De premier zag zich toen genoodzaakt toe te zeggen dat de restricties wel degelijk op korte termijn zouden verdwijnen. Er waren maar een paar weken uitstel nodig, opdat meer mensen gevaccineerd zouden zijn op het moment dat het land echt openging. Dit zou volgens de regering duizenden levens schelen. Deze redenering werd geaccepteerd en de meeste Tories stemden uiteindelijk in met het uitstel, maar waarschijnlijk zou Johnson niet nogmaals met dezelfde redenering wegkomen.

De regering beroept zich verder op het feit dat versoepelingen altijd gepaard gaan met risico’s. In een opiniestuk in The Mail on Sunday schreef de nieuwe minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, zondag dat „geen enkele datum die we kiezen, zonder risico is”.

Johnson stelde maandag zelfs dat als de versoepelingen op 19 juli onverhoopt toch niet kunnen ingaan, de meest ingrijpende maatregelen mogelijk pas in de winter zouden kunnen verdwijnen. De bewindslieden maken er geen geheim van dat de versoepelingen gepaard zullen gaan met een verdere toename in het aantal positieve tests én ziekenhuisopnames en sterfgevallen - ook dat zou onderdeel zijn van het leren „leven met Covid-19”.

Kritiek van medici en wetenschap

De kabinetsaanpak kan nog niet iedereen overtuigen. Nadat de Britse pers dit weekeind lucht kreeg van de te verwachten versoepelingen, lieten meerdere wetenschappers zich kritisch uit over de plannen. Zo stelde gedragspsycholoog Susan Michie maandag in tv-programma Good Morning Britain dat als het virus zich verder kan verspreiden, varianten kunnen ontstaan waar de huidige vaccins niet tegen zijn opgewassen. Ook benadrukte zij dat het aantal mensen dat lijdt aan long-Covid, de hardnekkige variant van de ziekte waardoor mensen soms maanden uit de roulatie raken, zal toenemen - wat grote maatschappelijke en economische implicaties kan hebben.

De Britse artsenvakbond onderstreept bovendien dat het aantal ziekenhuisopnames langzaam maar zeker wel degelijk toeneemt en het zorgpersoneel nog niet hersteld is van de drukke afgelopen anderhalf jaar. Ook wordt betwijfeld in hoeverre Britten zelf mondkapjes zullen opzetten en afstand zullen houden op de momenten dat dit nodig is.

Al met al genoeg reden voor politieke tegenstanders van Johnson om zich uit te spreken tegen de versoepelingen. Zo riep de dwarse Londense burgemeester van Sadiq Khan de premier kort voor diens persconferentie nog – vergeefs – op om de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer in stand te houden. En de burgemeester van Manchester Andy Burnham (net als Khan van oppositiepartij Labour) doopte 19 juli op de radio om tot Loss of Freedom Day, namelijk voor de kwetsbare Britten die de supermarkt niet meer zouden durven betreden als straks iedereen zonder mondkapje rondloopt.

Volgende week echt besluit

Er is nog een klein kansje dat de critici hun zin krijgen en Britten voorlopig toch verplicht blijven mondkapjes te dragen en afstand te houden, want het formele besluit voor de versoepelingen wordt zoals gebruikelijk een week van tevoren (op 12 juli) genomen. Want zoals Johnson zelf al zei tijdens de persconferentie: „Het is nog lang niet het einde van de bestrijding van dit virus.”