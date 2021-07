Vorig jaar kregen meer scholieren een diploma dan het jaar daarvoor

Nederlanders zetten vorig jaar flink meer huisvuil aan de straat dan in 2019

Nederlandse huishoudens produceerden afgelopen coronajaar flink meer huisvuil dan het jaar daarvoor. In 2020 werd ruim 500 kilo huishoudelijk afval per persoon ingezameld. In totaal ging het om zo’n 9 miljard kilo, een toename van 5,7 procent ten opzichte van 2019. Dat is de sterkste stijging sinds 1997, blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Per persoon werd vorig jaar 29 kilo meer huisafval ingezameld dan in 2019. Een opvallende stijger was onder meer het gewicht aan groente-, fruit- en tuinafval (gft). Omdat mensen tijdens de lockdown niet uit eten konden, werden de resten die gewoonlijk door restaurants worden weggegooid deels gecompenseerd door het afval van etentjes thuis. Ook hebben veel Nederlanders zich tijdens de strikte beperkingen beziggehouden met werkzaamheden in en om het huis, zoals tuinieren. Hierdoor zijn volgens het CBS relatief veel bladeren en kleine takken in de huisvuilniszak terechtgekomen.

Ook de milieustraat, waar mensen terechtkunnen voor afval dat niet thuis wordt opgehaald, moest vorig jaar een iets grotere afvalberg verwerken dan in 2019. De bulk van die resten bestond uit glas, hout, puin en grof tuinafval, zoals grote takken.