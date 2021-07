Chinese eigenaar moet ADO Den Haag 2 miljoen euro betalen

De Chinese grootaandeelhouder United Vansen moet voetbalclub ADO Den Haag alsnog 2 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald. ADO ligt al enkele jaren met zijn grootaandeelhouder in de clinch over deze betaling, en de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Het geschil leidde al eerder tot een rechtszaak. De Haagse club had in april geëist dat United Vansen de betalingsafspraken nakwam, anders zou de club in acute geldproblemen komen. In april oordeelde de rechter dat United Vansen 2 miljoen euro moest betalen. Kort na de uitspraak stelde de voetbalclub voor om beslag te laten leggen op de aandelen van United Vansen.

United Vansen had zich tegen de uitspraak verzet, waardoor de zaak is heropend. De voorzieningenrechter vindt het verweer van het United Vansen echter niet geslaagd. De rechter oordeelt dat het „uiterst aannemelijk” is dat de eigenaar zich op basis van een overeenkomst heeft verplicht om een geldlening van twee miljoen euro te verstrekken aan ADO Den Haag.

ADO Den Haag kwam begin 2015 in handen van de Chinezen. Aanvankelijk waren de financiële beloftes groot, maar in de jaren die volgden duurde het vaak lang voor er werd uitbetaald. In 2016 spande de Haagse club een kort geding aan tegen United Vansen. De rechter oordeelde toen dat de eigenaar 2,47 miljoen euro moest betalen. De miljoenen zijn voor ADO hard nodig; de Haagse club degradeerde in mei rechtstreeks uit de Eredivisie, na dertien jaar op het hoogste niveau.