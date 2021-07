Amsterdamse wethouder Ivens stapt op wegens grensoverschrijdend gedrag

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) heeft maandag zijn ontslag ingediend vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Daarin erkent hij dat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt jegens vrouwelijke medewerkers, waardoor hij niet verder kan als wethouder.

Ivens schrijft dat burgemeester Femke Halsema hem op de hoogte heeft gesteld van meerdere meldingen. De SP’er erkent dat hij fout zat. „De verzwarende factor hierbij is dat de ongepaste gedragingen een patroon vormen.” Hij benadrukt dat de klachten niet over fysiek contact gaan, maar over opmerkingen gaan die als „overdonderend, grensoverschrijdend of zelf seksualiserend” zijn ervaren. Hij schrijft zich te realiseren dat hij medewerkers in een ongemakkelijke positie heeft gebracht. Daar biedt hij zijn verontschuldigingen voor aan.

Zijn gedrag was in strijd met de richtlijnen voor integer bestuur, schrijft hij. „Er is voor mij in mijn dagelijkse werk met enkele ambtenaren een onwerkbare situatie ontstaan op basis waarvan ik niet langer kan en wil aanblijven als wethouder.” Ivens legt met onmiddellijke ingang zijn functie neer.

Al in 2019 signalen

Het eerste signaal van ongewenst gedrag door de wethouder kwam in 2019, schrijft Halsema maandag aan de gemeenteraad. Naar aanleiding daarvan is Ivens gewezen op de ongepastheid en het effect van zijn gedrag, zegt ze. In het najaar van 2020 zijn vijf meldingen gemaakt van ongewenst gedrag. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester twee externe deskundigen gevraagd om onafhankelijk van elkaar de signalen te duiden. Op basis daarvan zijn gesprekken gevoerd met de wethouder en zijn afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Vervolgens zijn begin 2021 vier formele meldingen gedaan, waarna formeel onderzoek is gevoerd.

Halsema zegt dat sommige signalen in de directe werkomgeving van de betrokken medewerkers niet snel en adequaat genoeg zijn opgepakt. „De (na)zorg voor medewerkers die signalen afgeven moet veel beter.” De gemeente gaat daarom de handelswijze bij signalen van ongewenst gedrag uitwerken en invoeren, zodat leidinggevenden weten hoe ze moeten reageren. Ze betreurt het dat Amsterdam een „bevlogen wethouder verliest die 15 jaar veel voor de stad heeft betekend”.

Ivens was de eerste SP-wethouder van Amsterdam en bekleedde die functie sinds 2014. Als wethouder maakte hij zich onder andere hard voor strengere controle van de toeristische verhuur van woningen via platforms als Airbnb. Eerder dit jaar lanceerde hij een opmerkelijk plan: hij wil corporatiewoningen opkopen om te voorkomen dat ze na verkoop naar de duurdere vrije huursector verdwijnen. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt.