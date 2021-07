‘Als boa doe ik gelijk relevante werkervaring op’

in

‘Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor handhaving en veiligheid. Tijdens mijn studie schreef ik mijn scriptie over bodycams en haalde ik het boa-certificaat. Daarmee kon ik als bijbaan boa worden; dat leek me interessanter dan een baan in de horeca omdat ik zo gelijk relevante werkervaring op kon doen.

„Als boa houd ik me inmiddels fulltime bezig met handhaven van allerlei kwesties vanuit de gemeente. We gaan bijvoorbeeld af op meldingen van hondenoverlast, hangjeugd of plekken waar mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden. Het werk is heel divers, elke dag is anders en je staat constant in contact met mensen. Dat vind ik er zo leuk aan. En het verdient ook best prima: mijn inkomen is hoger dan bij de vorige banen die ik had. En als ik straks in vaste dienst kom, zal het nog iets omhoog gaan.

„Na de zomer ga ik naast mijn werk weer studeren. Ik wil heel graag een master in de rechten afronden. Dan moet ik eerst een premaster doen omdat ik van het hbo kom. Ik weet nog niet wat ik daadwerkelijk wil worden, maar binnen het recht kun je met een wo-opleiding op meer vacatures solliciteren dan met een hbo-diploma. Ik werk 36 uur per week, maar omdat ik regelmatig avonddiensten heb en ik mijn studie via de Open Universiteit zelf kan indelen, denk ik dat het wel gaat lukken.”

uit

‘Sinds kort woon ik met mijn vriend in een huurhuis in Dordrecht. Het is de eerste keer dat we samenwonen, dus we moesten veel spullen nieuw aanschaffen. Zo hebben we een nieuwe eettafel met stoelen, bank en een bureau voor de werkkamer. Alles moest gewit, want de muren waren nog roze en geel van de vorige bewoners. Sommige wanden hebben we opnieuw gestuukt, want die waren korrelig. Ook al is het een huurhuis, het moet er wel mooi uitzien. Al met al heeft dit met 7.000 euro ons flink wat gekost, maar daar hadden we voor gespaard.

„Omdat m’n vriend en ik allebei een auto nodig hebben, heb ik zelf gekozen voor lease. Ik ben veel onderweg en vind het daarom fijn om een beetje luxe auto te rijden. En als er iets aan de hand is, is hij snel gerepareerd en heb ik geen onverwachte kosten. Als je zelf een auto hebt en er mankeert iets, dan ben je zo een paar honderd euro verder. Mijn moeder heeft ooit langs de snelweg gestaan met een gebroken distributieriem – ik moet er niet aan denken dat dit mij overkomt.

„Vroeger hadden we het niet breed. Ik werd er weleens mee gepest dat ik geen merkkleding droeg. Daardoor ben ik me altijd bewust van de waarde van spullen, ik zal niet snel schoenen van 200 euro kopen. Ik ben vooral extra gemotiveerd om verder te studeren voor een goede baan.”

Netto-inkomen: 2.436 euro Gezamenlijke lasten: wonen (1.000 euro), internet/tv (49 euro), verzekeringen (4 euro), boodschappen (400 euro), abonnementen (30 euro), hondje (10 euro), horeca (50 euro) Privélasten: mobiel (25 euro), zorgverzekering (166 euro), lease auto (500 euro), sport (39 euro) Sparen: 200 euro Laatste grote aankoop: interieur en schilderen nieuw huis (7.000 euro)