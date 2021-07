Afgelopen jaren circa 15 Nederlandse IS-vrouwen ontsnapt uit kampen in Syrië

De afgelopen jaren zijn circa vijftien Nederlandse vrouwen ontsnapt uit Koerdische opvangkampen in Syrië, waar zij gevangen werden gehouden vanwege hun deelname aan terreurbeweging Islamitische Staat. Dat schrijven demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag en demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld maandag aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse IS-mannen ontsnapt uit de kampen.

In de antwoorden op Kamervragen wordt niet gespecificeerd om welke jaren het precies gaat. Het komt geregeld voor dat mensen ontsnappen uit de overvolle kampen. Niet altijd is het duidelijk wie er heeft weten te ontkomen, waardoor het echte aantal ontsnapten mogelijk hoger ligt.

Hulporganisaties hebben de afgelopen jaren erop gewezen dat de situatie in de meeste opvangkampen mensonwaardig is. De leefomstandigheden en voorzieningen zijn slecht, maar ook is er veel geweld en agressie in de kampen. In totaal verblijven ongeveer dertig Nederlandse vrouwen in de kampen of detentie, zo schat de AIVD in de jongste cijfers. Ook zitten er zo’n 75 kinderen met een Nederlandse link in de kampen.

De Koerdische autoriteiten willen het liefst de buitenlandse ingezetenen naar hun landen van herkomst sturen. Nederland spant zich niet actief in om hen te repatriëren maar vreest tegelijkertijd voor ontsnappende IS-strijders, die zich mogelijk weer zouden kunnen aansluiten bij een terroristische organisatie.

Ilham B.

Wel werden vorige maand een Nederlandse vrouw en haar twee kinderen opgehaald uit het noorden van Syrië. Dat gebeurde omdat de Rotterdamse strafrechter dreigde de terrorismezaak tegen deze Ilham B. te beëindigen als ze niet bij de zitting aanwezig was - waardoor ze mogelijk vervolging zou ontlopen. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus voorziet dat mogelijk meer Nederlandse Syriëgangers zullen worden gerepatrieerd. De kwestie leidde afgelopen weken tot felle discussies in de Tweede Kamer.

