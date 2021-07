68 goede boeken om deze zomer te lezen

In Onze kinderen, de nieuwe roman van Renée van Marissing, ruimt dertiger Mia het huis van haar overleden vader leeg. Vanzelf komen jeugdherinneringen bovendrijven – die zelden gezellig zijn. Hoe het is om op te groeien met een dronken vader .

Het is meteen smullen, de nieuwe roman van Richard Osinga. In Arc volg je een bioloog met een midlifecrisis en een Nederlandse promovenda die een geïnfecteerde patiënt onder haar hoede neemt. Nog meer draait het om de vraag: wat als herinneringen viraal verspreid kunnen worden?

In Hoog en laag springen (●●●●●) schrijft de sociaal onaangepaste Nicolien Mizee vrolijk en zeer onsmakelijk over haar tamelijk dwaze familie, haar geldzorgen, haar bijverdiensten als naaktmodel voor amateurschilders, haar lesbische dansles, haar kijk op de wereld. Geestig en onverbiddelijke eerlijk: dit is een adembenemend boek .

Daan, een zestienjarige puber met een drugsprobleem, wordt door zijn moeder naar Canada gestuurd om met zijn vijftigjarige oom te gaan hiken in de Rocky Mountains. De verdwenene van Lot Vekemans is een ontroerende maar ook spannende roman. Want op een dag verdwijnt de problematische jongen.

Kraaien in het paradijs, de tweede roman van Ellen de Bruin, is zo’n boek dat je overal mee naar toe sleept, zo’n boek waarvan je al lezend steeds denkt: ‘Moet uit! Moet uit!’ - tot het moment dat je het daadwerkelijk dichtslaat, en baalt dat je het uit hebt .

In zijn nieuwe roman Willem die Madoc maakte weet Nico Dros met veel toewijding en vertelplezier de donkere Middeleeuwen te verbeelden. Dit is een uitzonderlijk (●●●●●) boek .

In verhalenbundel De dwaler (●●●●) toont Roos van Rijswijk haar gevoel voor timing en toon. Eigenlijk is het helemaal niet grappig als een docent een groep kinderen toespreekt alsof ze ontgroening lopen bij Vindicat. Totdat Van Rijswijk het opschrijft .

Jeugd, tegenslag, opgroeien: het is de materie waaruit veel literaire debuten zijn opgebouwd, maar Helena Hoogenkamp steekt er bovenuit met haar knisperende stijl en haar knappe dosering. Deze roman gaat over de veertienjarige Carla, die haar toevlucht zoekt bij een veel oudere acteur .

De kern van Emma Curvers’ Melktanden lijkt de vraag hoe weinig weerbaar, brossig en groen het leven van een late twintiger nog kan zijn. Maar onder de oppervlakte gaat het over veel meer, zoals over een generatie die geen knopen kan doorhakken .

De slimme, woeste, 16-jarige puber Salomé probeert zich als zwart meisje in te vechten op een ‘kaaskoppenkutschool’. Confrontaties is een opvallend doordacht, beloftevol debuut van Simone Atangana Bekono (1991). Aan hard werken en niet zeuren heb je geen fuck in een Nederland vol ingebakken vooroordelen .

Met zijn tragikomische roman Schoonheidsdrift wil Arie Storm zijn lezers in corona-tijden aan het lachen maken. En tegelijk gaat het toch weer over de dood. „Je ziet aan goede schrijvers en dichters, maar ook bij goede kappers trouwens, dat ze lol hebben in wat ze doen, in het leven .”

Hanna Bervoets is de modernste auteur van Nederland. Zij maakt slim en spitsvondig gebruik van de verworvenheden en problemen van de huidige maatschappij. Haar nieuwe verhalenbundel speelt zich af in de wereld van gewone mensen, in het bezit van zaken als een ontbijtbar en een zonwering, gegevenheden van een modern burgerlijk leven. Lees dit boek vooral niet in een keer uit .

Toine Heijmans zegt het niet graag, maar hij begon aan Zuurstofschuld, zijn laatste roman, omdat hij in een depressie zat. Een gezin, bestseller, bootje voor de deur en tóch depressief: „ Je bent bijna vijftig en je denkt: is dit alles? ”

De geschiedenis van mijn seksualiteit, de debuutroman van Sofie Lakmaker (1994), heeft het in zich om een hit te worden – omdat het een vurig verhaal is, nietsontziend en grappig, zo smeuïg geschreven dat je erdoorheen vliegt .

Deze onheilspellende roman gaat over de aantrekkelijke Simon (19), die verstrikt raakt in een affaire met de twintig jaar oudere barvrouw Carla, in een stadje in het België van eind jaren tahctig. Wat doet dat lichaam op het parkeerterrein?

Victoria Mas: Het bal der gekken

Victoria Mas’ debuutroman Het bal der gekken speelt zich af aan het eind van de 19de eeuw, in La Salpêtrière, het Parijse ziekenhuis waar geesteszieken werden opgesloten en behandeld. Het waren vooral lastige vrouwen, van wie hun echtgenoot, vader of voogd af wilde. Voor machtige Parijzenaars dienden deze vrouwen als amusement. Vert. Andreas Dijkzeul. Spectrum, 239 blz. € 21,99.

Maxim Osipov: De wereld is niet stuk te krijgen

Onze recensent was verrast toen hij de verhalen van een nieuwe Tsjechov las: Maxim Osipov, een arts uit het ziekenhuis van een provinciestad. De tijd lijkt er stil te hebben gestaan. Alle problemen van het Rusland van Poetin komen er samen. Mensen leven er niet, maar overleven. Jonge vrouwen verkopen zich aan duistere oligarchen in de hoop op een beter leven. Vert. Yolanda Bloemen en Seijo Epema. Van Oorschot, 382 blz. € 25,-

Rachel Cusk: De tweede plaats

Rachel Cusks laatste roman gaat over een vrouw die gefascineerd is door een kunstenaar van wie ze schilderijen heeft gezien in Parijs, reden om hem te vragen een tijdje op het landgoed te komen wonen. Hij accepteert de uitnodiging en samen met zijn jongere vriendin betrekt hij tijdelijk het tweede huis. Hun aanwezigheid maakt veel los. Vert. Marijke Versluys. De Bezige Bij, 192 blz. € 20,99

Nadia Owusu: Naschokken

Bij welk land, bij welke mensen, bij welke taal, bij welke kleur, hoor ik. Dat vraagt de van origine Tanzaniaanse Nadia Owusu (1981) zich af in haar briljant geschreven levensgeschiedenis Naschokken. Zo is het om verlaten te worden. Vert. Anne Jongeling. Signatuur, 352 blz. € 22,99

Yoko Ogawa: De geheugenpolitie

De geheugenpolitie van Yoko Ogawa is het Japanse antwoord op Margaret Atwood. Deze dystopsiche roman, die al in 1994 verscheen en nu eindelijk een internationaal publiek vindt, voelt akelig actueel aan. Vert. Luk van Haute. Cossee, 320 blz. € 22,99.

Anna Hope: Verwachting

In Verwachting van de Britse Anna Hope volg je de levens van drie vriendinnen die op hun negenentwintigste nog samenleven als studenten, in een Victoriaans huis aan een klein park in Londen. Eenvoudig en rechtlijnig is hun geluk. Alles kan nog alle kanten uit en het leven kent geen echte verantwoordelijkheden. Zes jaar later zijn de kaarten heel anders geschud. Vert. Gerda Baardman. Ambo Anthos, 331 blz. € 22,99

Kazuo Ishiguro: Klara en de Zon

Klara is een levensechte robot die gemaakt is om mensen gezelschap te houden. Wat de mensen in haar directe omgeving niet doorhebben is dat Klara een geheel eigen denkwereld heeft. Omdat ze op zonne-energie loopt, is de zon van het allergrootste belang voor haar. De roman van deze Nobelprijs-winnaar behandelt terloops grote vragen, zoals: hebben mensen iets eigens, een ziel, of zijn ze zonder meer te downloaden in andere verschijningsvormen? Vert. Peter Bergsma. Atlas Contact, 352 blz. € 22,99

Deon Meyer: Donkerdrif

In Donkerdrif van Deon Meyer onderzoeken twee rechercheurs uit Kaapstad de vermissing van de steenrijke zakenman Jasper Boonstra. Deze thriller is topamusement. Vert. Martine Vosmaer en Karina van Santen. A.W. Bruna, 444 blz. € 22,99

Judith Hermann: Lettipark

In 1998 brak de Berlijnse Judith Hermann (1970) internationaal door met de verhalenbundel Zomerhuis, later. In deze krant werd de bundel geroemd als het ‘rake portret van een stel vage, half-existerende mensen’. Dit zou je ook kunnen zeggen over haar nieuwe boek Lettipark. Vijf ballen. Uitgeverij Vleugels, 159 blz. € 23,95

Roberto Camurri: De naam van de moeder

In de nieuwe roman van de Italiaanse Roberto Camurri (1982) bepaalt een weggelopen moeder het leven van al haar familieleden. Bedachtzaam én meeslepend schetst Camurri het portret van een vrouw die haar gezin krassen gaf. Vert. Manon Smits. De Bezige Bij, 222 blz. € 21,99

Evie Wyld: Wij zijn de wolven

Wij zijn de wolven van Evie Wyld is een fascinerend verhaal over vier generaties Schotse vrouwen die te veel zuipen, onverstandige keuzes maken en hun families teleurstellen. Bovenal proberen ze hun plek te vinden in een onherbergzaam gebied. Vert. Astrid Huisman en Roos van de Wardt. De Bezige Bij, 367 blz. € 21,99

Rumaan Alam: Laat de wereld achter

Borrelend en vrijend in een luxueuze Airbnb ondergaan twee families het einde van de wereld. Met zijn broeierige roman Laat de wereld achter schreef Rumaan Alam een bestseller waarin hij kritiek uit op de levensstijl van de stedelijke middenklasse. „Yuppen die duurzaam leven zijn vooral bezig met hun zelfbeeld.” Vert. Jan de Nijs. Ambo Anthos, 272 blz. € 22,99

Georges Simenon: Het gebeier van Bicêtre

Deze roman, van ‘de schrijver met tienduizend bedpartners’, gaat over een gevierd Parijse krantenuitgever die na een copieuze maaltijd met oude vrienden in het toilet van het restaurant een beroerte krijgt en half-verlamd en zonder spraakvermogen wakker wordt in een ziekenhuisbed. Dit is een meesterlijk boek. Vert. Jan Pieter van der Sterre en Reintje Ghoos. De Bezige Bij, 224 blz. € 24,99

Marian Engel: Beer

In de roman Beer (●●●●) van Marian Engel wordt dertiger Lou verliefd op een beer, die haar aflikt omdat ze zich met honing of menstruatiebloed insmeert. Wat is hier aan de hand? Dit is een van de mafste boeken van dit moment. Vert. Barbara de Lange. Koppernik, 142 blz. € 19,99

Nicole Krauss: Een man zijn

In Een man zijn van Nicole Krauss vind je tien grappige, tedere en ontroerende korte verhalen over ingewikkelde relaties tussen mannen en vrouwen. Zo is daar de tiener die een sm-relatie aangaat met een Nederlandse bankier en de Joods-Amerikaanse vrouw die op date gaat met een Duitse bokser. Onze recensent is enthousiast. Vert. Rob van der Veer. Ambo Anthos, 280 blz. € 23,99

Heike Geissler: Seizoensarbeid

Uit geldnood werkte de Duitse schrijver Heike Geissler een paar weken rond de kerstdrukte bij Jeff Bezos’ megabedrijf Amazon, en schreef over haar ervaringen de ingenieuze autofictie Seizoenarbeid. Toch is dit boek meer dan een shock report. Het laat vooral zien hoe ongezond onze relatie tot werk is. Vert. Hannelore Roth. Het balanseer, 210 blz. € 24,50