Zeker zeventien doden bij crash militair vliegtuig in Filippijnen

Zeker zeventien Filippijnse militairen zijn zondag om het leven gekomen toen het vliegtuig waarin zij zaten neerstortte in het zuiden van de archipel. Dat meldt de Filippijnse minister van Defensie Delfin Lorenzana in een verklaring, aldus landelijke media. Aan boord van het toestel waren 92 mensen, onder wie militairen en bemanningspersoneel. Zeker veertig van hen konden worden gered en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Het is ’s lands dodelijkste vliegtuigramp met militairen in bijna dertig jaar.

De piloten van het C-130 Hercules-transportvliegtuig zetten rond het middaguur (lokale tijd) de landing in op het zuidelijke eiland Jolo, maar zouden daarbij de landingsbaan hebben gemist. Hoe dat kon gebeuren, is onbekend. Het toestel crashte vervolgens nabij de plaats Patikul en vatte vlam. Op beelden van lokale media is een grote grijze rookpluim boven het bosgebied te zien, evenals brandende brokstukken op de plek waar het vliegtuig is neergestort. „We doen ons best om de passagiers te redden”, citeert persbureau AP het hoofd van de Filippijnse strijdkrachten, generaal Cirilito Sobejana. Gevreesd wordt dat het dodental verder zal oplopen.

De militairen waren onderweg naar het uiterste zuiden van de archipel in een strijd tegen leden van onder meer de moslimterroristische beweging Abu Sayyaf. Volgens de autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat het toestel doelwit is geweest van een aanval, maar een officieel onderzoek moet de definitieve oorzaak van de crash aanwijzen.

Eerdere rampen

Eerder dit jaar crashten ook andere militaire toestellen van het Filippijnse leger. Zo stortte vorige maand een recentelijk aangeschafte Black Hawk-helikopter neer tijdens een nachtelijke trainingsvlucht. Zes inzittenden kwamen daarbij om het leven. In de maanden daarvoor kwamen in totaal acht Filippijnse militairen om het leven bij twee verschillende vliegtuigcrashes. Toch heeft een ramp met een militair toestel in de archipel in tientallen jaren niet zoveel slachtoffers geëist als op zondag. De laatste grootschalige vliegtuigramp aldaar stamt uit 1993, toen bij een crash van een C-130-toestel dertig militairen werden gedood.

De C-130 Hercules is een in de Verenigde Staten gebouwd middelzwaar transportvliegtuig. Dit type wordt wereldwijd ingezet voor met name het vervoeren van militair personeel en materieel. Ook de Nederlandse luchtmacht maakt gebruik van de C-130 Hercules, onder meer voor humanitaire vluchten in het buitenland.