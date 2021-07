Wie is Andy Jassy, de nieuwe topman van Amazon?

De eerste keer dat Amazon-oprichter Jeff Bezos en Andy Jassy elkaar tegenkwamen, was het meteen goed raak.

Jassy was in 1997, na een managementopleiding aan Harvard, net aangenomen bij Amazon toen hij Bezos per ongeluk met een kajak-peddel tegen z’n hoofd sloeg tijdens een potje broomball. Dat is een soort ijshockey op gras, waarbij deelnemers met bezems, stokken of peddels tegen een grote, opblaasbare bal slaan.

Andy Jassy. Foto AFP

Bezos, altijd bloedfanatiek tijdens broomball-sessies, kwam dat jaar tijdens het spel in een heg terecht en scheurde zijn blauwe Oxford-overhemd, zo staat beschreven in het Amazon-boek The Everything Store van de Amerikaanse Bloomberg-journalist Brad Stone. Het spelen van broomball tijdens de jaarlijkse bedrijfspicknick is sindsdien een traditie bij Amazon.

En sinds dat eerste treffen zijn Bezos en Jassy nooit meer van elkaars zijde geweken.

Uit de schaduw

Deze maandag, bijna vijfentwintig jaar na hun eerste potje broomball, volgt Andy Jassy (53) officieel Bezos op als topman van Amazon. Jassy krijgt daarmee de dagelijkse leiding van de grootste webwinkel ter wereld en één van de grootste bedrijven van de Verenigde Staten in handen. Amazon heeft een jaaromzet van 319 miljard euro en 1,3 miljoen werknemers.

Bezos kondigde in februari aan zich terug te trekken uit het bedrijf dat hij in 1994 oprichtte. Hij doet een stap terug om meer tijd te besteden aan liefdadigheid en het runnen van zijn andere onderneming: ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Bezos, die 1 miljard dollar per jaar van zijn eigen geld in de ruimtevaartonderneming steekt, reist op 20 juli met de eerste bemande raketvlucht van Blue Origin naar de ruimte.

Jassy wordt binnen het bedrijf gezien als een ‘brain double’ van Bezos. Een gelijkgestemde die Bezos’ bedrijfsreligie van continue verandering, extreme focus op klanttevredenheid en investeren op de lange termijn totaal heeft overgenomen.

Bezos promoveerde Jassy in 2002 tot zijn eerste ‘technische assistent’, binnen Amazon, ook wel ‘Bezos’ schaduw’ genoemd. Het betekende dat Jassy zijn baas achttien maanden lang non-stop volgde, dat hij meeluisterde met alle telefoongesprekken en altijd mee vergaderde. Een methode die Bezos vaker gebruikte om mensen die hij vertrouwt klaar te stomen voor een belangrijke rol binnen het bedrijf.

In de jaren daarna kreeg Jassy de leiding over Amazons clouddienst AWS, met 50 miljard dollar jaaromzet een van de meest succesvolle onderdelen van Amazon. AWS werd onder Jassy de kurk waar het bedrijf op drijft. Het onderdeel is goed voor twee derde van de winst en financiert Amazons geldverslindende streamingdienst en uitdijende distributienetwerk.

Pittige kippenvleugels

Jassy, die nooit een andere werkgever heeft gehad dan Amazon, wordt gezien als een bescheidener versie van Bezos, die zich de laatste jaren omringt met Hollywoodsterren en onlangs een superjacht van 500 miljoen dollar aanschafte.

Jassy staat erom bekend liever geen privévliegtuig te gebruiken omdat hij zich er ‘ongemakkelijk’ door voelt – een eigenaardigheid in de wereld van Amerikaanse topbestuurders. Eens per jaar nodigt hij een groep Amazon-werknemers bij hem thuis uit voor een basketbalwedstrijd en een eetwedstrijd met pittige kippenvleugels, schetst The Wall Street Journal in een profiel.

Ondanks de karakterologische verschillen met Bezos plaatst Amazon met Andy Jassy een leider aan het roer die het bedrijf „niet radicaal van koers zal doen veranderen”, zegt journalist en Amazon-expert Brad Stone. „Jassy is een Bezos-discipel. Hij zal het gezicht naar buiten toe zijn en tijdens hoorzittingen in het Congres het woord voeren. Maar qua visie verschillen ze niet zo veel.”

Bezos, die binnen Amazon de grootste aandeelhouder blijft, blijft volgens Stone de grote beslissingen nemen: of Amazon actief gaat worden in gezondheidszorg, hoe ze hun strategische macht verder uitbreiden, en welke nieuwe thuisrobot Amazon gaat ontwikkelen. Want, zegt Stone: Bezos brengt zijn tijd het liefste door met nadenken over nieuwe producten en ondernemingskansen. „Wat er ook gebeurt, bij Amazon blijft Bezos de belangrijkste stem in de kamer.”