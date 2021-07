Beelden uit de oorlog van Tigray

Hoe loopt de oorlog af in Tigray? Met ingehouden adem volgden de analisten en de internationale gemeenschap dit weekend de ontwikkelingen in de noordelijke deelstaat van Ethiopië Daar voltrok zich begin van de week een omslag in de maandenlange strijd tussen Tigrese milities (het Tigray People’s Liberation Front, TPLF) en het nationale leger (dat daarin werd bijgestaan door Eritrese militairen): de rebellen veroverden de hoofdstad Mekelle. Premier Abiy Ahmed riep een eenzijdig staakt-het-vuren uit, maar in de dagen daarna kwam het op enkele plekken nog wel tot confrontaties. En ook verder van het strijdveld af was het conflict zichtbaar, zo is te zien in deze fotoserie. Die toont krijgsgevangen gemaakte militairen van het federale leger die door de rebellen door de regio werden gemarcheerd, op weg naar hun overwinningslocatie Mekelle.