Vier lichamen gevonden bij door brand verwoest dorp Cyprus

De Cypriotische autoriteiten hebben zondag vier verkoolde lichamen gevonden nabij een bergdorp dat door een uitgestrekte natuurbrand deels in de as is gelegd. Dat staat in een verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken Nicos Nouris . Volgens de bewindsman is de brand „de meest verwoestende” in de geschiedenis van Cyprus, zowel qua materiële schade als dodental.

Reddingswerkers ontdekten de menselijke resten zondag net buiten het dorp Odou aan de zuidelijke rand van het Troodos-gebergte. De lichamen moeten nog worden geïdentificeerd, maar de autoriteiten houden er sterk rekening mee dat het gaat om vier Egyptische arbeiders. Zij werden zaterdag als vermist opgegeven nadat hun auto uitgebrand was teruggevonden. President Nicos Anastasiades noemde de brand zondag op Twitter „een ongekende tragedie” en beloofde hulp aan iedereen die erdoor is getroffen.

De brand brak zaterdagmiddag uit in een natuurgebied rond de zuidelijke plaats Arakapas en breidde zich snel uit naar omliggende regio’s. Inwoners van zeker acht bergdorpen moesten gedwongen hun huis verlaten en elders een veilig onderkomen zoeken. Het vuur heeft inmiddels ruim vijftig vierkante kilometer natuurgebied verwoest, evenals tientallen woningen. En nog altijd is de brand niet volledig onder controle. Door de harde wind die later op de dag is voorspeld, wordt bovendien gevreesd dat het vuur verder zal oplaaien.

Internationale hulp

De Cypriotische autoriteiten hebben andere EU-lidstaten en buurland Israël zaterdag gevraagd te helpen bij het blussen. In de loop van zondag zullen zowel Griekse als Israëlische blusvliegtuigen gehoor geven aan die oproep. Ondertussen proberen tientallen reddingswerkers het vuur met zo’n zeventig brandweerwagens vanaf de grond onder controle te krijgen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, hoewel de lokale politie volgens Cypriotische media rekening houdt met brandstichting. Een 67-jarige man is aangehouden en zit in voorarrest. Een andere mogelijkheid is dat de brand is ontstaan door droogte. In Cyprus is het in de zomermaanden doorgaans erg warm, met soms temperaturen van boven de 40 graden Celsius.