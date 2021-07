Verstappen wint ook Grand Prix van Oostenrijk

Max Verstappen heeft zondag ook de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Op het circuit van Spielberg leidde de Formule 1-coureur in zijn Red Bull-auto vanaf de start. Het was alweer zijn vijfde zege van het seizoen, de derde opeenvolgende en zijn vijftiende in totaal. Een week eerder was hij op hetzelfde circuit ook al met afstand de beste in de Grote Prijs van Stiermarken.

Met de overwinning verstevigt Verstappen zijn leidende positie in het klassement om de wereldtitel. Zijn voornaamste tegenstrever en nummer twee Lewis Hamilton eindigde als vierde. De coureur van Mercedes, regerend wereldkampioen, kon de Nederlander geen moment bedreigen en zag het verschil per ronde groter worden en zag het verschil ook per ronde groter worden. Aangezien hij ook nog eens de snelste ronde reed kreeg Verstappen nog een extra punt ook.

Verschil

Mede omdat hij wat schade aan zijn auto had opgelopen stond Hamilton zo’n 20 ronden voor het einde de tweede plaats af aan ploeggenoot Valtteri Bottas. De titelverdediger viel vervolgens helemaal buiten het podium, nadat ook Lando Norris van McLaren hem nog inhaalde. De Brit Norris reed een dag eerder al de tweede tijd in de kwalificatie, na Verstappen. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton in de totaalstand liep op tot 32 punten.

Sergio Pérez beleefde een moeizame race. De Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen belandde al na enkele ronden buiten de baan, in een poging Norris van de tweede plek te rijden. Hij kon vervolgens met moeite als nummer 10 weer aansluiten. Mede omdat hij in het verdere verloop van de race tijdstraffen opliep leverde de inhaalrace Pérez niet meer op dan de zesde plaats.

De wedstrijd was rommelig begonnen. Nadat Esteban Ocon al snel van de baan schoot moest de safetycar er aan te pas komen. Verstappen lag na een vlekkeloze start toen al comfortabel aan de leiding. Norris kon hem geen moment bedreigen. De Brit hield 20 ronden stand, om vervolgens zijn positie tijdelijk af te staan aan landgenoot Hamilton. (ANP)