Verstappen soeverein naar hattrick

Lewis Hamilton en Mercedes hadden jarenlang de naam de Formule 1 saai te maken. Max Verstappen is met Red Bull hard bezig het seizoen 2021 op vergelijkbare, Mercedesiaanse wijze te domineren. De Nederlander lijkt op dit moment vrij spel te hebben op de Formule 1-circuits: met zijn eclatante overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk, zondagmiddag op zijn ‘eigen’ Red Bull Ring, scoorde Verstappen een puntgave hattrick. Het was bovendien de vijfde achtereenvolgende zege voor Red Bull Racing.

Voor het oog van tienduizenden Nederlandse fans op het Alpencircuit in Spielberg boekte Verstappen zijn derde overwinning op rij, na de Grands Prix van Frankrijk en Stiermarken. De teller van zijn carrière staat inmiddels op vijftien. Er sneuvelenden meer records. Hij won voor de vierde keer op dit circuit. En Verstappen werd bovendien de eerste coureur die binnen vijftien dagen drie keer een Formule 1-race won. Dat laatste is een gevolg van de volgestopte kalender in deze fase van het seizoen.

Valtteri Bottas (Mercedes) eindigde als tweede, op ruime achterstand. De 21-jarige Britse coureur Lando Norris (McLaren), die al veel indruk had gemaakt in de kwalificaties, verraste met de derde plaats, nog voor Hamilton, die vierde werd.

Verstappen pakte nog een extra punt door de snelste raceronde te rijden, waardoor zijn voorsprong in de strijd om het wereldkampioenschap ten opzichte van Hamilton groeide tot 32 punten.

Voor het publiek leek de race van Verstappen één lange ereronde, want de Nederlander vertrok opnieuw vanaf poleposition, en zijn concurrenten zagen hem nooit meer terug. Het machtsvertoon was nog groter dan een week eerder, toen hij op hetzelfde circuit de Grand Prix van Stiermarken won.

Geen machine

Ondanks zijn indrukwekkende prestaties dit seizoen blijft Verstappen koel. Hij blijft erop hameren dat voor hem slechts de volgende sessie, de volgende training of de volgende race telt. Hij weet als geen ander hoe lang het seizoen duurt; dit was pas de negende van 23 races.

Maar Verstappen is geen machine. Hij liet na afloop merken dat de records, en de ontvangst door duizenden fans, hem wel wat hadden gedaan. „Het was bizar om al die fans te zien. Dat motiveert enorm. Vooral de laatste ronde was het ongelooflijk om te zien, al dat oranje.”

Verstappen gaf vooral zijn team veel krediet. „De auto was onwerkelijk, zo goed. Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan. Ik was natuurlijk favoriet, maar het is nooit makkelijk om het ook uit te voeren. Deze twee weken hier waren ongelooflijk.”

Verstappen, nog altijd pas 23 jaar oud, werkt ondertussen aan een indrukwekkende serie zeges. Met zijn vijftien zeges is hij meervoudige wereldkampioenen uit het verleden als de Australiër Jack Brabham (1959, 1960 en 1966), de Engelsman Graham Hill (1962 en 1968), en de Braziliaan Emerson Fittipaldi (1972 en 1974) voorbij.