Van der Poel en Roglic stappen niet meer op in Tour de France

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) stappen zondag niet meer op in de negende etappe van de Tour de France. Van der Poel kiest ervoor om zich te gaan richten op de Olympische Spelen, en Roglic ondervindt teveel last van de verwondingen die hij opliep tijdens valpartijen in de eerste week van de ronde.

Van der Poel reed zes dagen in de gele leiderstrui, nadat hij vorige week zondag in de tweede etappe met finish op de Muur van Bretagne als eerste over de streep kwam. Zaterdag verloor hij het geel aan Tadej Pogacar. In gesprek met de Tourorganisatie zegt Van der Poel het besluit in overleg met zijn ploeg te hebben genomen, zodat hij zich goed kan voorbereiden op zijn volgende doel. Al voor de start van de Tour de France was bekend dat Van de Poel de ronde niet uit zou rijden, met het oog op zijn deelname bij het mountainbiken op de Olympische Spelen.

Valpartijen

Jumbo-Visma-kopman en tourfavoriet Roglic was op de eerste koersdag al betrokken bij een grote valpartij die werd veroorzaakt door een toeschouwer, maar liep de grootste verwondingen op in de derde etappe naar Pontivy. De afgelopen dagen moest hij in vroegtijdig stadium de groep met andere favorieten, onder wie zijn landgenoot Pogacar, laten gaan. Roglic stond na zaterdag op de 51ste plaats in het algemeen klassement met meer dan een halfuur achterstand op de leider.

In een verklaring van zijn ploeg Jumbo-Visma zegt Roglic zich te willen focussen op zijn herstel en op komende wedstrijden. Hij staat onder meer op de startlijst voor de Olympische Spelen en de Vuelta. Met de Deen Jonas Vingegaard beschikt Jumbo-Visma nog altijd over een troef in het algemeen klassement van de Tour. Hij staat vijfde, op precies vijf minuten van Pogacar. Zondag staat de bergrit naar skioord Tignes op het programma.