Taliban veroveren meer Afghaanse districten na vertrek troepen

Zeker twaalf districten in het noorden van Afghanistan zijn zondag in handen gevallen van de Taliban. Dat melden internationale persbureaus. De extremistische groepering zet daarmee de opmars voort sinds internationale troepenmachten Afghanistan definitief verlaten. De afgelopen week zouden de Taliban zeker 28 districten hebben overgenomen, waarmee de groep momenteel ongeveer een kwart van de 421 districten in het land in handen zou hebben.

In Afghanistan wordt gevreesd voor het uitbreken van een nieuwe burgeroorlog vanwege de terugtocht van internationale troepen uit het land. De noordelijk gelegen provincies Takhar en Badakhshan zouden momenteel grotendeels onder controle zijn gekomen van de Taliban. Ruim driehonderd leden van de Afghaanse veiligheidstroepen in Badakhshan zijn zondag de grens overgestoken naar Tadzjikistan om de militanten te ontvluchten. De Tadzjiekse autoriteiten stellen hen toegelaten te hebben op basis van „de principes van medemenselijkheid en goed nabuurschap”.

De Verenigde Staten stuurden in 2001 troepen naar Afghanistan in reactie op de aanslagen van 11 september. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde april dit jaar aan de „eindeloze oorlog” te zullen beëindigen door de laatste 2.500 nog aanwezige militairen terug te trekken. Uiterlijk 11 september dit jaar moeten de Amerikaanse troepen, plus de zevenduizend militairen van de 35 bondgenoten van de VS, vertrokken zijn.

De terugtrekking is de afgelopen weken in een stroomversnelling gekomen. Persbureau AP meldde dat woensdag zeker 4.800 van de 7.000 internationale, niet-Amerikaanse militairen al vertrokken zijn. De VS verlieten vrijdag Bagram, waar twintig jaar lang de belangrijkste luchtmachtbasis in de strijd tegen de Taliban stond. Daarmee lijkt een einde aan de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan nabij.

