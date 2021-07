Olympisch lot amazone Van Liere ligt in handen van het CAS nu haar paard ‘Duits’ blijkt te zijn

Het zal je maar gebeuren. Je maakt als sporter goede kans om naar de Olympische Spelen te gaan, maar door een administratieve fout van een ander dreig je die te missen. Het overkomt dressuuramazone Dinja van Liere.

Bij het inleveren van het papierwerk voor ‘Tokio’ bleek anderhalve week geleden dat de eigenaar van haar paard Hermès geregistreerd staat als Duitser bij de internationale paardensportfederatie. De FEI heeft tegenover zusterorganisatie KNHS toegegeven dat er een fout is gemaakt bij het digitaliseren van de eigen administratie. Maar, vindt de bond, Van Liere en de KNHS hadden zélf moeten checken of Hermès wel de Nederlandse nationaliteit heeft. De verantwoordelijkheid ligt bij hen.

De fout is volgens Joop van Uytert, de eigenaar van Hermès, ontstaan doordat hij samen met de Duitse paardenfokker Paul Schockemöhle een paard heeft: Diarado. Toen bij Schockemöhle diens woonplaats Steinfeld in het nieuwe FEI-systeem werd ingevoerd, werd hij in diens slipstream meegenomen. „Ik heb nooit opdracht gegeven mijn woonplaats te veranderen”, zegt Van Uytert, die de gang van zaken vergelijkt met de toeslagenaffaire, waarbij ouders door de Belastingdienst onterecht van fraude werden beticht en pas jaren later in het gelijk werden gesteld. „Eigenlijk is wat er gebeurd is onmogelijk, maar het gebeurt tóch”, zegt hij.

Omdat de FEI niet wilde meewerken aan een spoedprocedure om de eigen fout te herstellen en deelname van Van Liere aan de Spelen mogelijk te maken, heeft de KNHS sporttribunaal CAS verzocht om een zogenoemde voorlopige voorziening. Daarin wordt gevraagd Hermès tijdelijk tot Nederlands paard om te dopen en de zaak nog voor half juli te behandelen, als de paarden op het vliegtuig naar Tokio worden gezet. Tot de uitspraak zou Hermès dan in quarantaine gaan.

‘Schuimbekken’

Mocht de KNHS bot vangen – en dat wordt maandagochtend duidelijk – dan kunnen de bond en Van Uytert vervolgstappen zetten, via de civiele rechter of het CAS. Volgens Luc Schelstraete, advocaat van Van Uytert, is dat laatste zeker mogelijk, want als Hermès door een administratieve fout niet in Tokio rijdt, is niet alleen het hele dressuurteam de dupe, maar ook zijn cliënt. Hermès is een dekhengst. Hoe ‘hoger’ hij loopt, hoe groter de belangstelling voor diens sperma. Een gang naar de rechter is volgens Schelstraete lang en ingewikkeld. „Maar we vinden dat het CAS moet corrigeren.”

Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, sluit niet uit dat de bond samen met Schelstraete optrekt bij een vervolgprocedure, mocht het CAS maandag met een teleurstellende mededeling komen. Ze heeft de afgelopen dagen „flink staan schuimbekken” over de gang van zaken. Volgens haar reageert de FEI uit angst, omdat de bond bang is voor precedentwerking. „In het verleden hebben ze heel wat zaken afgewezen. Stel dat die straks allemaal tegen het licht moeten worden gehouden?”

De financiële consequenties van de administratieve fout kunnen voor de eigenaar van Hermès groot zijn, maar in eerste instantie gaat de aandacht nu uit naar Van Liere, die volgens bondscoach dressuur Alex van Silfhout „superveel progressie” heeft geboekt de laatste tijd. Hij maakt zijn selectie voor Tokio begin deze week bekend, na de beslissing van het CAS, maar laat doorschemeren dat Van Liere grote kans maakte om als nummer drie naar Tokio te gaan, samen met Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. „Door iets onnozels kan haar olympische droom worden weggevaagd”, zegt hij. „Onvoorstelbaar dat de FEI zich drukker maakt om de regeltjes, dan om wat deze kwestie met de sport doet.”