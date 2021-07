Industrie in EU waarschuwt voor protectionisme

Fietsenbouwers die zonder frames zitten. Cruciale schroefjes die niet aankomen. Autofabrieken die vanwege onderdelentekorten tijdelijk moeten sluiten. De coronacrisis veroorzaakte grote problemen in de toeleveringsketens van bedrijven. Toch hoeft er niks fundamenteels te veranderen aan de manier waarop handelsstromen zijn ingericht, concludeert de European Round Table for Industry (ERT), een club waar de bestuursvoorzitters van tientallen grote Europese bedrijven in zitten, van Airbus tot Volvo en van AkzoNobel tot ASML.

Sommige ondernemingen gingen volgens de ERT zelf op zoek naar alternatieve leveranciers van producten. Maar toen EU-landen onderling exportbeperkingen oplegden, groeide de import vanuit de rest van de wereld juist om de tekorten aan te vullen, zo blijkt uit cijfers die de club op een rij heeft gezet.

De analyse van de ERT is opmerkelijk, omdat die indruist tegen de recente beeldvorming. Sinds de coronacrisis is het stabiliseren van toeleveringsketens een veelbesproken onderwerp geworden – met name de vraag of Europa niet bepaalde producten weer zelf moet gaan maken. De Europese Commissie denkt na over hoe Europa ‘autonomer’ kan worden, waarbij dit een van de opties is.

Stresstest goed doorstaan

In een poging om minder afhankelijk te zijn van China, heeft de Amerikaanse president Joe Biden al een omvangrijk plan aangekondigd waarbij meer onderdelen van producten uit de Verenigde Staten moeten komen. En ook in de Tweede Kamer gaat het regelmatig over reshoring: het terughalen van productie uit het buitenland.

Volgens de ERT is de verstoring als gevolg van de coronacrisis weliswaar enorm geweest, maar hebben bedrijven de „stresstest” over het algemeen goed doorstaan.

„De wereldwijde netwerken hebben veerkrachtig gereageerd”, zegt Frank Heemskerk, ex-staatssecretaris van Economische Zaken en secretaris-generaal van de ERT. Daarbij gaat het niet alleen om het bemachtigen van producten die lastig te vinden waren, maar ook om het snel maken van producten waar een hoge vraag naar was. Heemskerk: „We hadden eerst in Europa twaalf bedrijven die mondkapjes maakten. Binnen twee maanden waren dat er vijfhonderd.”

Productie terughalen?

Volgens de ERT is het absoluut niet nodig het huidige model van globalisering en handelsstromen, waarbij producten en onderdelen vele duizenden kilometers afleggen, te herzien. Deze openheid van de economie werkt het best, aldus de ERT, omdat producten op de meest kostenefficiënte manier gemaakt worden.

De ERT maakt er zelf geen geheim van dat in deze analyse ook een uitermate politieke boodschap zit: ontwikkelingen zoals die in de Verenigde Staten moeten we volgens de club in de EU niet willen.

De Europese Commissie is al maanden zoekende naar de precieze invulling van wat ‘strategische autonomie’ inhoudt. Met name Frankrijk ziet wel wat in het terughalen van productie naar eigen land. Als aandeelhouder van onder meer Renault volgt het hier al een strategie waarbij zoveel mogelijk productie in Frankrijk zelf plaatsvindt. „Óf we willen industrieel onafhankelijk zijn, óf we willen het niet”, zei de Franse minister van Economie Bruno Le Maire eerder in 2021.

De ERT vreest deze protectionistische trend en waarschuwt dat de wereld niet moet veranderen in de „drie autarkische blokken” VS, Europa en China, aldus secretaris-generaal Heemskerk. „We zijn daar bezorgd over.”

De EU moet wat de ERT betreft dan ook alsnog het omstreden investeringsverdrag met China ratificeren, een proces dat begin mei werd stopgezet als gevolg van een hoogoplopend conflict over de behandeling van Oeigoeren in China.

„Het lost niet alle problemen met China op, maar maakt een ongelijke handelsrelatie iets gelijker”, aldus Heemskerk. Wel moet dit volgens de ERT gepaard gaan met Europese wetgeving die bedrijven verplicht meer informatie te geven over waar hun producten vandaan komen – om bijvoorbeeld dwangarbeid in Xinjiang te voorkomen.

Echo van visie Nederland

Hoe de ERT naar de economie kijkt, sluit meer aan bij aan bij de visie van handelslanden als Zweden en Nederland, waarbij minder stevig wordt ingegrepen in de vrijhandel. In een aantal sectoren – zoals defensie en medische hulpmiddelen – zou het volgens de ERT best kunnen, maar dat moet dan wel goed beargumenteerd worden.

Verder zouden bedrijven zelf prima hun risico’s kunnen inschatten en maatregelen kunnen nemen, zoals het aanhouden van extra voorraden. Veel bedrijven doen dat op dit moment ook, zo bleek enkele maanden geleden uit een rondgang van NRC onder verschillende consultants.

Het standpunt van de ERT is niet helemaal nieuw: het komt in grote lijnen overeen met wat de Sociaal-Economische Raad, een van de belangrijkste adviesorganen van de Nederlandse regering, een paar maanden geleden concludeerde. De SER schreef in een advies dat de overheid zich niet moet bemoeien met waar het bedrijfsleven dingen produceert – behalve in het geval van bijvoorbeeld medicijnen.