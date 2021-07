In Tignes vieren ze de comeback van de Tour

Het zal toch niet? Je ziet het de mensen in Tignes denken, als er om 13.00 uur, precies op het moment dat 150 kilometer verderop in Cluses de negende etappe van de Tour de France begint, een wind opsteekt over het helderblauwe Lac de Tignes en het zachtjes begint te regenen. Over drijvende wolken ontnemen het zicht op de besneeuwde bergtoppen. Kort daarvoor liepen in het dorp nog amateurfietsers, dagjesmensen en hier en daar een wintersporter die ’s ochtends nog op de gletsjer heeft geskied door elkaar heen, maar van die levendige sfeer is al snel niets meer te bekennen.

De herinnering aan 2019 is nog niet verdwenen in het skidorp, zegt loco-burgemeester en skiwinkeleigenaar Olivier Duch. „Het was een traumatische ervaring.” Op 26 juli dat jaar is het de bedoeling dat de negentiende etappe van die Ronde van Frankrijk eindigt in Tignes. Duch heeft het nog nooit zo druk gezien in zijn dorp als die dag, zegt hij terugblikkend. „We waren zo trots dat de Tour langskwam. Het was een groot feest.”

Maar ze zien die dag ook de donkere wolken aan de andere kant van het stuwmeer, op 1.700 meter het hoogste van Frankrijk. Daar moeten de renners vandaan komen, in hun afdaling van de Col de l’Iseran. De reclamekaravaan komt binnen rijden, volledig doorweekt. En dan zien ze de beelden op televisie, van trucks die een stroom van modder van de weg proberen te vegen. Niet lang daarna volgt het bericht: de etappe is gestopt. „We konden het niet geloven”, zegt Duch. „We dachten dat elk moment de etappe herstart zou worden.” Dat moment kwam niet.

Comeback

Twee jaar later keert de grootste wielerronde ter wereld terug naar Tignes. Daarmee komt Tourdirecteur Christian Prudhomme de belofte na die hij meteen na de stopgezette etappe in 2019 deed. Toch was het nog wel spannend, zegt Duch, of het allemaal door zou gaan. Het coronavirus en ook de verplaatste locatie van Le Grand Départ – van Kopenhagen naar Brest – leken de comeback te doorkruisen. Eind augustus kwam dan toch de bevestiging, via een telefoontje naar het gemeentehuis. Duch: „Dat was een big pleasure, maar we hebben het destijds niet gevierd. Dat wilden we deze zondag doen.”

Met de finish in Tignes is de negende etappe de eerste die bergop eindigt. Het is ook het sluitstuk van een eerste Tourweek die op papier niet zo zwaar leek te gaan worden, maar dat in de praktijk wel was. De hele week is het permanent oorlog geweest in het peloton, ingegeven door avontuurlijke renners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, en ook Ide Schelling en Wout Poels, renners die sprintjes trokken om punten voor de bergtrui te verzamelen. Voor elke trui, voor elke etappe en voor elke seconde werd gestreden.

Ook zondag ontvouwt zich vanaf de start een boeiende etappe, voor de tweede dag op rij in de stromende regen. Wel zonder Mathieu van der Poel, die afstapte om zich te kunnen concentreren op het mountainbiken tijdens de Olympische Spelen, en zonder Primoz Roglic, die vanwege zijn blessures niet verder kon. Maar de koers gaat gewoon door – weer of geen weer, Tignes krijgt zijn finish.

Er ontstaan de eerste kilometers verschillende kopgroepen, allemaal met renners die de bolletjestrui willen pakken. Eerst komt Wout Poels boven op een klim, daarna probeert Michael Woods het, maar uiteindelijk mag Nairo Quintana de bolletjestrui aantrekken.

21 kilometer lang omhoog

De slotklim naar Tignes is er een van de eerste categorie, met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 procent. Maar het is niet de hellingsgraad die de beklimming lastig maakt – het is de lengte. 21 kilometer lang gaat het omhoog, van 800 meter in het dorp Sainte-Foy-Tarentaise naar 2.100 meter in Tignes.

Steven Kruijswijk weet wat hem te wachten staat. Al vier keer ging hij de afgelopen jaren in Tignes op trainingskamp met Jumbo-Visma. „Deze klim kent voor mij geen geheimen meer.” Uit zijn hoofd: „Vanuit St-Foy is het begin een beetje een loper, op een brede hoofdweg.” Langs de flanken van een Alpenberg slingert de weg zich omhoog met stijgingspercentages van tussen de 4 en 8 procent. Na elke bocht lijkt er nog een te zitten.

Pas na 12 kilometer draaien de renners van de hoofdweg af. Even gaat het naar beneden, naar de skilift bij Tignes-Les Brévières. Hier had het peloton in 2019 vanuit Val de l’Isere de klim op moeten draaien, en wilde Kruijswijk een aanval op het geel inzetten. „Ik was wel van plan daar wat te doen, ja”, blikt hij terug op die Tour, waarin hij uiteindelijk derde werd. „Maar of dat ook gelukt was, zullen we nooit weten.”

Dit keer kan Kruijswijk niet meedoen om het geel of de etappezege. Al op 67 kilometer van de finish moet hij lossen uit het peloton. Het past bij de desastreuze week van Jumbo-Visma. Door valpartijen raakte de ploeg Roglic en Robert Gesink kwijt, en ook Kruijswijk, Mike Teunissen, Tony Martin en Jonas Vingegaard vielen hard. Het jonge Deense talent staat er het beste voor in het klassement, vierde op 5.32 van geletruidrager Pogacar, en mag zich proberen te handhaven. Een etappezege lijkt verder het hoogst haalbare.

In Les Brévières rijden de renners in volle vaart langs een terras, lijken recht op de stuwdam af te rijden, maar maken dan een scherpe bocht naar rechts. „Nu begint de klim echt”, zegt Kruijswijk, met wat in het dorp de route des ruines wordt genoemd; een verwijzing naar de ruïnes van gebouwen die tijdens de bouw van de stuwdam, begin jaren 50, door een lawine werden verzwolgen.

Het segment heeft ook een ‘ruïnerende’ werking op de knieën van de renners. Tussen een groene grasweide – in de winter een skipiste – en een skilift in gaat het in acht haarspeldbochten 2 kilometer lang naar boven, de hellingsgraad schiet tot boven de 10 procent. Daarna volgt een vlakke kilometer die schitterend uitzicht op het stuwmeer biedt, „en dan is het echt nog 3 kilometer pittig klimmen”, zegt Kruijswijk, onder een paar paravalanches (lawineweringen) door.

Huilend over de streep

De strijd om de etappezege is dan al beslist. Ben O’Connor van AG2R besluit op 17 kilometer solo verder te gaan. Na de laatste lawinewering rijdt hij het dorp in, bij de nabijgelegen wintersportwinkel zijn de wandelschoenen 40 procent in de aanbieding. Een golvende laatste 2 kilometer langs het Lac du Tignes verder komt de Australiër, na een klim van bijna een uur, huilend over de streep.

Het is inmiddels zo goed als gestopt met regenen. O’Connor wordt door honderden omstanders in gele en bollentruiponcho’s met luid gejuich onthaald. Achter hem rijdt Tadej Pogacar op de route des ruines, net als zaterdag, verbazend gemakkelijk weg bij zijn concurrenten. De 22-jarige Sloveen eindigt als zesde. Als hij wordt gehuldigd in het geel zijn er pas 37 renners binnengekomen. Achter hem staat O’Connor nu tweede op twee minuten, de rest van de klassementsrenners in de toptien heeft al minimaal vijf minuten achterstand.

Ook Pogacar krijgt een groot applaus van het publiek; het is ondanks het slechte weer toch een feestje geworden. „We zijn, zoals je je misschien kunt voorstellen, teleurgesteld dat we niet de mooiste kant van Tignes hebben kunnen laten zien”, zegt Duch. „Maar we waren op alles voorbereid, en het is een mooi verhaal dat de Tour nu terug is.”