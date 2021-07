Nederlandse gamestudio Nixxes laat blockbustergames zo goed mogelijk werken

Met de onverwachte overname van de Utrechtse gamestudio Nixxes heeft PlayStation-fabrikant Sony sinds donderdag opeens beide blockbustergamemakers van Nederland in handen. Dát er in Nederland überhaupt een tweede studio was op wereldniveau, naast het internationaal beroemde Guerrilla uit Amsterdam, was zelfs voor gamers lang onbekend.

Ten onrechte: als ondersteunende studio werkte Nixxes al twintig jaar aan sommige van de grootste spellen uit de gamewereld, zoals Tomb Raider en Deus Ex. Volgens Derk de Geus van de belangenvereniging Dutch Games Industry is Nixxes één van de oudste studio’s van Nederland. „Ze zijn bijzonder omdat ze zeer grote projecten draaien, en daarin boven technische dienstverlening zijn uitgestegen”, aldus De Geus per mail.

„Ik noemde ze altijd ‘het best bewaarde geheim van de Nederlandse game-industrie’”, zegt JP van Seventer, directeur van Dutch Game Garden, een centrum voor gamebedrijven in Utrecht. „Ze werkten jarenlang in Utrecht in het diepste geheim aan grote producties. Eerst met acht programmeurs, maar de afgelopen jaren zijn ze steeds grotere dingen gaan doen.”

Geen sterke band met Sony

Anders dan Housemarque, het Finse gamebedrijf dat Sony óók vorige week overnam, had Nixxes geen opvallend sterke banden met Sony. Het bedrijf werd juist geboren uit het warme contact tussen oprichter Jurjen Katsman en Tomb Raider-uitgever Eidos Interactive, later deel van het Japanse Square Enix. Katsman werkte enige tijd voor het bedrijf. „Bijna op verzoek van Eidos Interactive hebben we [Nixxes] opgericht”, vertelde Katsman in 2011 tijdens een presentatie in Utrecht. De eerste klus: het overhevelen van Legacy of Kain: Soul Reaver, een game van Eidos-studio Crystal Dynamics, naar de spelcomputer Sega Dreamcast.

Wil je dat een PlayStation-spel op pc werkt, dan moet er een ‘port’ van de game worden gemaakt die is toegespitst op de nieuwe hardware. Naast de technische ondersteuning van spellen – het oplossen van problemen in de hardware en software – richtte Nixxes zich jarenlang vooral op dit proces.

Volgens Van Seventer biedt Nixxes internationaal „het hoogst haalbare op het vlak van programmeren” voor games. „Zij zijn echt technische specialisten die er voor kunnen zorgen dat games zo goed mogelijk werken. Je geeft ze een probleem om op te lossen, en opeens draait een spel twee keer zo snel.”

Eigen inbreng

Katsman spreekt zelf liever over ‘co-development’. Veel van het werk dat Nixxes doet, vindt plaats terwijl de opdrachtgever nog bezig is met een eigen spel. Deze rol betekent een nauwe samenwerking met de opdrachtgever die verder gaat dan simpelweg „dit moet gebeuren”, aldus Katsman in 2011. De studio heeft óók inbreng.

De ambitie om een eigen game te maken heeft het bedrijf nooit gehad - Katsman is altijd trots geweest op zijn ondersteunende werk. Het bedrijf heeft dan ook niet de proporties van die andere Nederlandse blockbusterstudio, Guerrilla, met zijn 360 man. Er werken bij Nixxes zo’n vijftig tot zestig mensen. De omzetcijfers zijn niet openbaar.

Wel bouwde Nixxes zijn activiteiten uit naar andere terreinen, zoals het ontwerpen van spelpersonages en het leveren van teksten. Volgens Van Seventer gebeurde dat vanuit de wens ook aan de artistieke kant een rol te spelen. Die creatieve rol groeide de afgelopen jaren: voor de game Marvel’s Avengers (2020) van Crystal Dynamics leverde Nixxes ook een schrijver en werkte het bedrijf mee in de ontwerpfase, zoals het vormgeven van gebieden in games.

Welke prijs Sony betaald heeft voor het bedrijf is niet bekend. Ook over de rol die Sony ziet voor de artistieke werkzaamheden van Nixxes is weinig duidelijk. Dat Nixxes nu onverwacht door Sony wordt overgenomen, heeft volgens Van Seventer waarschijnlijk te maken met het nieuwe hoofd van Sony’s gameproductietak PlayStation Studios, de Nederlander Hermen Hulst. „Het feit dat Hermen hier in Amsterdam zit in plaats van de Verenigde Staten ga je op deze manier merken.”

Pc-versies

In de aankondiging van de overname legt Hulst merkbaar de nadruk op het technische werk van Nixxes. De studio moet „onze teams gaan helpen om zich te concentreren op hun belangrijkste taak, het bouwen van unieke PlayStation-games van de hoogste kwaliteit”. Hoewel de eigen studio’s van Sony van oudsher alleen spellen voor de PlayStation maken, heeft Sony de afgelopen jaren geïnvesteerd in pc-versies van zijn eigen werk. Met Nixxes heeft het nu een studio in huis die dat werk zelf kan doen.

„De acquisitie van Nixxes door Sony toont een bredere trend van games die niet meer afhankelijk zijn van één platform”, zegt game-econoom Joost van Dreunen, verbonden aan NYU School of Business in New York. „Sony heeft veel geld verdiend toen het Fortnite-fans toestond om óók met spelers op bijvoorbeeld Xbox te spelen. Bovendien wil Sony uitbreiden naar andere categorieën, en een aankoop als Nixxes versterkt haar positie.”